Brasil e Alemanha goleiam, e anfitriões vencem amistosos para a Copa do Mundo

A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 entrou na reta final. No último fim de semana, seleções espalhadas por diferentes continentes deram início aos últimos ajustes antes do torneio.

continua após a publicidade

Em sua despedida do país antes da viagem para a Copa do Mundo, o Brasil goleou o Panamá por 6 a 2. Apesar de encontrar dificuldades em parte da partida, a Seleção deslanchou na etapa final e transformou um confronto equilibrado em goleada. O amistoso serviu como mais um passo na construção da equipe que buscará o hexacampeonato. Antes da estreia diante do Marrocos, em 13 de junho, os brasileiros ainda terão compromissos contra Egito, no próximo sábado. O Brasil está no Grupo C e vai enfrentar, além do Marrocos, Haiti e Escócia.

Escócia 4 x 1 Curaçao

A seleção escocesa, justamente uma das adversárias do Brasil na fase de grupos, também esteve em ação. Em Glasgow, o time comandado por Steve Clarke derrotou Curaçao por 4 a 1. Os visitantes chegaram a abrir o placar com um belo gol de Tahith Chong, mas os escoceses reagiram rapidamente. Lawrence Shankland marcou duas vezes, o jovem Findlay Curtis deixou sua marca e Ryan Christie completou a vitória em cobrança de pênalti.

continua após a publicidade

O resultado positivo, entretanto, foi acompanhado de uma notícia ruim. O meio-campista Billy Gilmour, jogador do Napoli e peça importante da seleção, sofreu uma lesão no joelho direito e foi cortado da Copa do Mundo. A Escócia volta a campo no dia 6 de junho, quando enfrentará a Bolívia.

Neymar soma menos de 5 mil minutos em campo desde 2022 e vive novo drama rumo à Copa

Alemanha 4 x 0 Finlândia

Jogando em Mainz, os alemães venceram a Finlândia por 4 a 0 em seu penúltimo amistoso antes da Copa. O destaque da partida foi Deniz Undav. O atacante do Stuttgart marcou dois gols e ainda deu assistência para Florian Wirtz balançar as redes. Jamal Musiala completou a goleada ao marcar seu primeiro gol pela seleção alemã em mais de um ano. A equipe de Julian Nagelsmann terá agora um teste mais exigente diante dos Estados Unidos, um dos anfitriões do Mundial. Integrante do Grupo E, a Alemanha estreia na competição em 14 de junho, diante de Curaçao.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estados Unidos 3 x 2 Senegal

Os norte-americanos também deixaram boa impressão. Diante de Senegal, no Bank of America Stadium, em Charlotte, os Estados Unidos venceram por 3 a 2 em uma partida movimentada. Dest abriu o placar logo aos sete minutos após assistência de Christian Pulisic. O próprio Pulisic ampliou e Balogun marcou o terceiro. Do outro lado, Sadio Mané anotou os dois gols senegaleses. A vitória reforçou a confiança da seleção anfitriã, que abrirá sua participação na Copa em 12 de junho, contra o Paraguai, pelo Grupo D. Senegal, por sua vez, estreia quatro dias depois contra a França, em um dos confrontos mais aguardados da primeira rodada.

Mosaico da torcida do Brasil em amistoso com o Panamá (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

México 1 x 0 Austrália

Outro país-sede, o México, também mostrou força. No Rose Bowl, em Los Angeles, os mexicanos dominaram a Austrália e venceram por 1 a 0. O zagueiro Johan Vázquez marcou ainda no primeiro tempo o gol que garantiu o triunfo e aumentou a confiança da equipe para o início do torneio.

República Tcheca 2 x 1 Kosovo

Entre as seleções europeias, a República Tcheca vive um momento especial. Após duas décadas de ausência, o país voltará a disputar uma Copa do Mundo. Sua única participação ocorreu em 2006, na Alemanha. No amistoso deste fim de semana, os tchecos derrotaram Kosovo por 2 a 1 graças a uma atuação inspirada de Adam Hlozek. O atacante participou diretamente dos dois gols da equipe. Primeiro, iniciou a jogada que terminou com Tomas Landra abrindo o placar. Depois, recebeu passe de Mojmir Chytil e marcou o segundo. Lindon Emerllahu descontou para os kosovares nos minutos finais.

➡️ Aposte nas partidas do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Japão 1 x 0 Islândia

O Japão encontrou uma maneira incomum de vencer. Em Tóquio, os japoneses derrotaram a Islândia por 1 a 0 graças a um gol de Koki Ogawa aos 41 minutos do segundo tempo. O lance foi influenciado por uma nova regra que passa a ser adotada pela competição. Agora, jogadores substituídos precisam deixar o campo em até dez segundos após a sinalização da troca. Caso haja demora, o substituto deverá aguardar fora do gramado por pelo menos um minuto até uma nova interrupção da partida. Foi justamente uma situação desse tipo que deixou a Islândia temporariamente com um atleta a menos e abriu espaço para o gol da vitória japonesa. Integrante do Grupo F, o Japão estreia na Copa diante da Holanda, em 14 de junho, em uma chave que também conta com Tunísia e Suécia.