Maestro Júnior elogia reserva do Brasil contra o Panamá: 'Completamente'

Brasil e Panamá se enfrentaram em partida amistosa realizada no Maracanã e um dos jogadores que iniciou no banco de reservas foi muito elogiado por Júnior Maestro. O ídolo do Flamengo analisou a atuação do atacante Igor Thiago, que entrou e marcou um dos gols da vitória da equipe por 6 a 2.

continua após a publicidade

➡️Veja os gols da vitória do Brasil sobre o Panamá no Maracanã

O camisa 25 participou do gol de Rayan ao pressionar o goleiro panamenho, Mosquera, e marcou de pênalti, deslocando o arqueiro.

➡️Torcedores reagem à atuação de Rayan pelo Brasil: 'Vai fazer'

— O Igor Thiago muda completamente a forma de jogar. É um jogador que tem qualidade técnica, tem corpo para segurar essa bola lá na frente. Sei não… Muda aquela história de só ter o Plano A. Não dá para fazer uma avaliação mais séria por conta da fragilidade da seleção panamenha, mas a gente vê pela disposição dos jogadores — disse Maestro.

Igor Thiago foi autor de um dos gols do Brasil contra o Panamá no Maracanã (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

Como foi o jogo entre Brasil e Panamá no Maracanã?

O primeiro tempo entre Brasil e Panamá foi marcado por um início promissor da Seleção, mas também por momentos de instabilidade. Vini Jr abriu o placar logo aos dois minutos, mas, aos 13, o Panamá empatou em cobrança de falta de Murillo, que desviou em Matheus Cunha e enganou Alisson. O gol deu confiança aos panamenhos, que passaram a controlar mais a posse de bola e encontraram facilidades diante de um Brasil pouco agressivo na marcação e sem conseguir pressionar o adversário no campo de ataque. Antes da parada técnica, a equipe de Carlo Ancelotti até ensaiou uma melhora, mas demorou a engrenar e seguiu sem grande inspiração. O destaque brasileiro continuou sendo Vini Jr, que, aos 38 minutos, fez mais uma grande jogada ao acertar um belo cruzamento para Casemiro se antecipar à defesa e marcar. Apesar de alguns bons momentos individuais, a impressão deixada pela Seleção nos primeiros 45 minutos foi a de uma equipe atuando em ritmo de amistoso, com o freio de mão puxado, oferecendo espaços ao Panamá, que ainda conseguiu assustar em duas oportunidades.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com dez alterações promovidas por Carlo Ancelotti, o Brasil voltou para o segundo tempo com mais intensidade e pressão sobre a defesa do Panamá. A postura ofensiva deu resultado logo aos sete minutos, quando Rayan aproveitou um erro do goleiro adversário, dominou a bola e acertou um belo chute colocado da lateral da área para marcar um golaço. Se Vini Jr foi o destaque da primeira etapa, Rayan assumiu o protagonismo após o intervalo. Com amplo domínio da partida, a Seleção ampliou o placar com Paquetá, Thiago — em cobrança de pênalti sofrido pelo próprio atacante após um lindo drible no zagueiro panamenho — e Danilo Santos, fechando a goleada brasileira no Maracanã. Os panamenhos ainda fizeram o segundo com Harvey.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável