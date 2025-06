Os atletas convocados para representar a Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Equador e Paraguai, começaram a se apresentar em São Paulo, na noite deste domingo (1º). Ao todo, 14 atletas já se juntaram à delegação, os demais chegam à capital paulista ao longo desta segunda-feira (2).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O grande destaque será a estreia do técnico italiano Carlo Ancelotti, no comando da seleção. O primeiro desafio será contra o Equador, na próxima quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil.

O primeiro treino com todos os convocados acontece nesta segunda-feira, às 16h, no CT Joaquim Grava. Ancelotti e sua comissão técnica estiveram presentes na Neo Química Arena, para acompanhar o empate sem gols entre Corinthians e Vitória. O estádio recebe o segundo compromisso da seleção, diante do Paraguai, no próximo dia 10, às 21h45.

continua após a publicidade

Nas fotos divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), jogadores como Vinícius Júnior, Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Andrey Santos e o estreante Alexsandro já se encontram na capital paulista. Estevão se apresenta à delegação nesta madrugada, o jovem atacante fez seu último jogo com a camisa do Palmeiras, contra o Cruzeiro, neste domingo.

Seleção Brasileira se apresenta para jogos contra Equador e Paraguai (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Confira a lista de atletas que já se apresentaram