Ancelotti quer Seleção Brasileira jogando como Real Madrid: ‘Chego para ser campeão’

Apresentado como novo técnico da Seleção Brasileira na última segunda-feira, Carlo Ancelotti já começa a esboçar como quer que o Brasil se comporte dentro de campo. O italiano pretende replicar com a seleção canarinho o Real Madrid treinado por ele. Mas não o da última temporada — instável e irregular — e sim o time eficiente, veloz e competitivo que encantou a Europa no ciclo anterior.

Em entrevista ao jornal espanhol "Marca", Ancelotti explicou que pretende levar ao Brasil um modelo de jogo baseado em equilíbrio, intensidade e talento ofensivo — características que, segundo ele, casam perfeitamente com a essência do futebol brasileiro.

A missão de Ancelotti não é pequena. Contratado para comandar a Seleção nas Eliminatórias e, principalmente, na Copa do Mundo de 2026, o italiano não esconde que veio com um único objetivo: tornar o Brasil campeão mundial pela sexta vez.

— É a melhor seleção do mundo. Não sou eu quem diz isso, são as cinco estrelas no escudo da camisa. Nenhuma outra seleção chega perto. Agora, tenho o desafio de conquistar a sexta — declarou.

— Assumo plenamente o desafio de trazer a sexta Copa do Mundo para o Brasil. Mas, para isso, precisamos que todo o país esteja ao nosso lado — completou o italiano.

Ancelotti foi direto ao dizer que a decisão de assumir o Brasil foi amadurecida ao longo do tempo. A CBF procurou o treinador ainda em 2018, mas as circunstâncias só se alinharam após o fim da sua passagem pelo Real Madrid.

— Sempre falei a verdade. Minha prioridade foi o Real Madrid o tempo todo. No primeiro contato, o clube me ofereceu uma renovação de contrato, e não tive nenhuma dúvida. Sempre disse que ficaria no Real Madrid enquanto fosse possível — explicou.

Ex-técnico do Flamengo comenta chegada de Ancelotti à Seleção

Ancelotti também mostrou profundo respeito e admiração pelos jogadores brasileiros. Destacou nomes que treinou no passado — como Ronaldo, Kaká e Cafu — e os atuais, como Vinicius Junior, a quem reservou elogios especiais.

— É extraordinário, fantástico, trabalhador, lutador. O jogador brasileiro tem muito carinho pela Seleção, e isso pode gerar uma pressão que às vezes atrapalha. Mas estou convencido de que Vinícius vai dar sua melhor versão com a camisa do Brasil. É um dos melhores do mundo e está sempre presente — finalizou o treinador.

Ancelotti comandará o Brasil a partir da próxima segunda-feira, quando começa a preparação para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.