Ancelotti comparece à Arena para jogo do Corinthians; veja vídeo

Novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti compareceu à Neo Química Arena para acompanhar a partida entre Corinthians e Vitória, no início da noite deste domingo (1º), pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

A visita do italiano acontece um dia antes da apresentação dos jogadores convocados para a próxima Data Fifa. O grupo irá realizar prepraração no CT Joaquim Grava para os confrontos contra Equador, fora de casa, e Paraguai, em Itaquera.

A comitiva de Ancelotti, além de representantes da CBF, foram recebidos pelo, agora, presidente interino do Corinthians Osmar Stabile, que entregou uma camisa ao treinador. O italiano assistirá à partida em um dos camarotes do estádio.

Antes de a bola rolar para Corinthians e Vitória, o telão da Neo Química Arena exibiu mensagem de boas-vindas para Carlo Ancelotti. O treinador, por sua vez, acenou em direção à torcida presente como forma de agradecimento.

Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira, acena para a torcida do Corinthians antes de duelo contra o Vitória, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Hugo Souza na lista de convocados da Seleção

Capitão e uma das referências técnicas do elenco do Corinthians, Hugo Souza foi um dos 25 nomes convocados por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nos duelos contra Equador e Paraguai.

A tendência é que Alisson, do Liverpool, permaneça como titular da Amarelinha, com o jogador do Timão disputando com Bento a posição de primeiro suplente. Desde que chegou ao Parque São Jorge, Hugo Souza disputou 61 partidas e conquistou o título do Campeonato Paulista.

