Gabriel Brazão, do Santos, elogia Neymar e celebra Hugo Souza na Seleção Brasileira

O goleiro do Santos, Gabriel Brazão, rasgou elogios ao companheiro de clube Neymar, em entrevista exclusiva ao Lance!

Na opinião do arqueiro, o camisa 10 do Peixe é um 'extraterrestre' e tem contribuído no dia a dia do clube com conversas e orientações aos jogadores mais jovens.

continua após a publicidade

-A gente está falando de um extraterrestre no mundo do futebol. É outro nível. Ele é um dos melhores da história. Ficamos muito felizes com a chegada dele. Todos os dias tentamos aprender com ele, e ele também procura nos ajudar constantemente. Espero que ele possa continuar com a gente. É um craque. É uma honra dividir o campo e o vestiário com ele. Só temos a agradecer. É uma honra imensa - ressaltou.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Gabriel Brazão celebra triunfo do Santos diante do Vitória, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Parceiro do goleiro do Corinthians, Hugo Souza, Gabriel Brazão revelou que enviou uma mensagem ao amigo para celebrar sua convocação para a Seleção Brasileira, a primeira sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti. Alisson (Liverpool) e Bento (Al-Nassr) completam a lista de goleiros chamados.

continua após a publicidade

Hugo Souza foi convocado para os jogos contra o Equador, na próxima quinta-feira (05), às 20h (horário de Brasília), em Guayaquil, e contra o Paraguai, no dia 10 de junho, às 21h45, na Neo Química Arena.



-Eu fiquei muito feliz por ele ter sido convocado. Mandei uma mensagem para ele. É um grande amigo. É merecedor por tudo o que está vivendo. Sobre mim, tenho que pensar no Santos. Quero ajudar o meu clube e o restante é consequência. Estou muito feliz aqui. Espero poder ajudar mais os meus companheiros. Conquistar muitas vitórias. O professor Ancelotti é um multicampeão, conquistou tudo na Europa, uma pessoa muito qualificada. Trouxe sua comissão, mas o Taffarel permaneceu. Pude trabalhar com ele uma vez. É uma boa pessoa. Independente de quem estiver na Seleção, vai fazer um grande trabalho. No momento, penso no meu clube, e convocação será uma consequência do que eu faço aqui - completou.

➡️Exclusivo: Gabriel Brazão comenta fase do Santos: ‘Vamos superar esse momento adverso’

O goleiro com mais defesas no mundo:

O goleiro do Santos, Gabriel Brazão, lidera o ranking de defesas entre os principais campeonatos do futebol mundial nesta temporada.

De acordo com levantamento feito pela plataforma Sofascore, o arqueiro acumula 94 defesas na temporada, número superior ao de nomes como Thibaut Courtois, do Real Madrid, e Yan Sommer, da Inter de Milão.



-Eu fico feliz. Estou demonstrando um bom trabalho dentro de campo, ajudando os meus companheiros. Mas, como eu disse, é um trabalho coletivo. Gostaria de enaltecer todos os meus companheiros. Agradecer ao Rogério Maia, nosso preparador de goleiros, e ao restante do staff, especialmente os meus companheiros de posição: João Paulo, Diógenes e João Fernandes. Estamos juntos todos os dias, trabalhando, um incentivando o outro. Isso demonstra o trabalho que a gente vem fazendo, e preciso dar os créditos a eles pelo o que fazemos no dia a dia - celebrou Brazão.

continua após a publicidade

O estudo considera as 20 ligas mais acompanhadas do planeta: Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França, Brasil, Arábia Saudita, Holanda, Portugal, Turquia, Estados Unidos, Bélgica, Egito, Argentina, Escócia, Grécia, Croácia, México, Dinamarca e Rússia.