Imprensa europeia repercute paz entre Robinho Jr. e Neymar: 'Lamentável'

A reconciliação entre Neymar e Robinho Jr., poucos dias após o atacante do Santos ter agredido o jovem de 18 anos durante um treino, ganhou repercussão na imprensa europeia. Jornais da Espanha e da França destacaram o episódio como "lamentável" e as declarações de ambas as partes após o empate por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, pela Copa Sul-Americana.

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O atacante de 34 anos marcou o gol do Santos no Paraguai e, na comemoração, abraçou o jovem, repetindo ainda o gesto do tapa de forma simulada. O momento foi interpretado como um sinal de trégua após dias de tensão no vestiário do Peixe. Robinho Jr., que não atuou na partida, conversou com a imprensa na zona mista e admitiu que a situação saiu do controle.

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Conflito entre Neymar e Robinho repercutido na Europa

O jornal espanhol "Marca" destacou que Neymar abraçou o filho de Robinho e deu-lhe um tapinha amigável após marcar o gol. A publicação relembrou que, poucos dias antes, o jovem havia acusado o veterano de agressão durante um treino considerado intenso no CT Rei Pelé. O veículo também informou que o Santos abriu uma investigação interna para apurar o caso.

O "AS", também da Espanha, publicou que houve paz, mas não glória para o Santos no Paraguai. O jornal destacou as declarações de Robinho Jr., que afirmou ter ficado chateado porque Neymar era seu ídolo de infância. "O primeiro presente que ele me deu foi quando eu tinha 8 anos, e eu ainda o tenho até hoje", disse o jovem, citado pelo periódico.

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Robinho Jr e Neymar (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

O jornal francês !L'Équipe" também repercutiu o caso, mas foi além da reconciliação. O veículo destacou que Neymar, apesar de ter marcado o gol, não brilhou em Assunção. O atacante perdeu a posse de bola 21 vezes, completou apenas três dribles em sete tentativas e desperdiçou uma chance flagrante, sozinho na frente do gol, que poderia ter garantido a vitória. O jornal também mencionou que o Santos está na lanterna do grupo da Sul-Americana, com três pontos em quatro jogos, e que o empate deixou a equipe em situação delicada na competição.

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