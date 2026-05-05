Veja gol em Recoleta x Santos: Neymar marca e leva brasileiros e paraguaios à loucura

O Santos foi ao Paraguai, quase na divisa com o Brasil, para enfrentar a equipe do Recoleta, pela Sul-Americana. O time da Baixada Santista saiu na frente com gol de Neymar, que foi ovacionado por torcedores brasileiros e paraguaios desde que chegou ao local onde a partida está sendo disputada.

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➡️ Desentendimento entre Neymar e Robinho Jr. escancara jogo de interesses no Santos

Veja o gol de Neymar:

Ao marcar, Neymar recebeu o carinho de seus companheiros. Entre eles, Robinho Jr, que foi abraçado pelo camisa 10 do Peixe, depois de dois dias conturbados em que, supostamente, teria agredido o garoto santista.

Polêmica entre Neymar e Robinho Jr.

Nos bastidores do clube, o episódio dividiu opiniões. Pessoas ligadas à diretoria avaliam que Neymar passou do ponto e apontam um histórico recente de comportamentos considerados excessivos, como discussões com torcedores, companheiros de elenco, arbitragem e reações mais efusivas durante as partidas.

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Por outro lado, fontes ouvidas pela reportagem tratam o caso como um desentendimento pontual, comum ao ambiente competitivo do futebol. Segundo esses relatos, situações até mais tensas já ocorreram em treinos e vestiários sem ganhar repercussão pública algo que, no caso de Neymar, tende a se amplificar em função de sua exposição e dos interesses que envolvem seu nome, sobretudo na grande mídia esportiva e nas redes sociais.

Desde o retorno do camisa 10 à Baixada Santista, funcionários que convivem diariamente com o jogador descrevem um comportamento respeitoso nos bastidores. Destacam, ainda, a postura colaborativa no dia a dia, o cumprimento das orientações da comissão técnica e ações de apoio a pessoas do clube sem alarde.

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De acordo com a apuração, Robinho Jr. deixou o CT Rei Pelé tratando o episódio como resolvido, após conversar com Neymar. No entanto, ao levar o caso ao seu staff, a situação ganhou outra dimensão, especialmente com o pedido de abertura de sindicância e a solicitação das imagens das câmeras internas do clube. Inclusive, o garoto teria pedido um 'alívio' por parte de sua equipe para conduzir o caso de forma mais leve.

Considerado um Menino da Vila de perfil discreto, mas ainda com pouca experiência no profissional, o jovem é blindado tanto pelo clube quanto por seu estafe como a proibição de entrevistas. Ele também conta com a proximidade de Neymar, uma relação construída como forma de retribuição ao carinho que seu pai sempre demonstrou pelo camisa 10. Internamente, havia a avaliação de que o atleta poderia ganhar mais rodagem no Sub-20, movimento sugerido por membros da comissão técnica, mas que não se concretizou na reta final da última temporada.

Repercussão interna

Entre jogadores do elenco, a leitura predominante foi a de que o episódio poderia ter sido contornado de forma interna, evitando a exposição de mais um ruído em um momento já delicado dentro de campo.

O Santos volta a campo nesta terça-feira (5), diante do Deportivo Recoleta, no Paraguai, no estádio Monumental Río Parapití, às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Lanterna do grupo, o time precisa vencer para manter chances de classificação. A delegação chegou a Pedro Juan Caballero na noite de segunda-feira (4) e foi recebida por uma multidão, com Neymar como principal alvo de celebração.

Neymar comemora gol do Santos contra Recoleta pela Sul-Americana (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

A sindicância segue em andamento, conduzida pelo departamento jurídico do clube, que deve ouvir os envolvidos e reunir elementos como depoimentos e imagens antes de emitir um parecer final. Enquanto isso, os dois atletas permanecem relacionados e convivem normalmente na concentração.

Em um ano eleitoral e ainda sob os efeitos recentes de rebaixamento e eliminações precoces, o episódio se insere em um contexto mais amplo. Vazamentos de informações, falhas operacionais - como o atraso na chegada ao Allianz Parque -, questionamentos sobre estrutura e a influência de pessoas externas ao clube ajudam a compor um ambiente de instabilidade e pouco profissional.

Nesse cenário, o caso no CT deixa de ser um fato isolado e passa a dialogar com um quadro mais complexo, em que disputas internas e interesses diversos acabam refletindo diretamente no campo e, sobretudo, na relação com a torcida, que segue à espera de respostas mais consistentes dentro e fora das quatro linhas.

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