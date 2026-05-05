Gol perdido de Neymar em Recoleta x Santos chama atenção: 'Não tem desculpa'

O Santos empatou com o Recoleta, por 1 a 1 com gol de Neymar na primeira etapa, no Estádio Monumental Río Parapití, no Paraguai. Com partida agitada, o camisa 10 teve várias chances para ampliar o placar para o Alvinegro, no entanto, um gol perdido minutos antes do clube paulista tomar o empate foi o que chamou atenção.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O lance aconteceu no segundo tempo, quando o cronômetro marcava os 31 minutos, após boa troca de passes, Bontempo rola para Igor Vinícius, que bateu cruzado. Ferreira espalmou, na sobra, Neymar toca na bola, mas pega mal e facilita a vida da defesa do Recoleta.

➡️ Felipe Bastos é sincero sobre briga entre Neymar e Robinho Jr: 'Obriga a ser homem'

Veja o lance:

Nas redes sociais, internautas voltaram a debater sobre a decisão de levar o Neymar para a Copa, e principalmente sobre o poder de decisão.

Veja a repercussão:

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Como foi o jogo?

Texto de: Juliana Yamaoka.

O duelo começou equilibrado, mas o Santos passou a controlar as principais ações ofensivas com Gabriel Barbosa, Neymar e Rollheiser, além de ter mais posse de bola na primeira etapa. Aos 20 minutos, Gabriel Barbosa desperdiçou uma chance clara ao finalizar para fora, mesmo sem o goleiro. O gol santista saiu aos 40, quando Neymar deu um toque sutil para tirar o arqueiro da jogada e abrir o placar. Na comemoração, o camisa 10 abraçou Robinho Jr. e os companheiros. Antes do intervalo, Gabriel Brazão ainda salvou o Peixe com duas grandes defesas, em chute de Mosquera e cabeceio de Marotta.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, o Santos manteve o ritmo, com Neymar novamente como protagonista e também o jogador mais visado em campo, sofrendo faltas duras que renderam três cartões amarelos aos adversários. O camisa 10 ainda acertou a trave e seguiu participando das principais jogadas. O Peixe esteve perto de ampliar, mas voltou a esbarrar nas chances desperdiçadas por Gabigol. Thaciano chegou a balançar as redes, mas teve o gol corretamente anulado por impedimento.

Neymar retornou ao Santos depois de ter sido poupado no clássico contra o Palmeiras. (Foto: Daniel Duarte/ AFP)

E quando parecia que o controle santista se transformaria em tranquilidade, veio o castigo. Aos 40 minutos, Cardozo recebeu pela esquerda e cruzou para o meio da área. A bola sobrou para Galeano, que empurrou para o fundo da rede e decretou o empate. Um golpe duro, que esfriou a vantagem construída e deixou no ar a sensação de oportunidade escapando pelos dedos, transformando o que era alívio em tensão e reacendendo o drama do Peixe na Sul-Americana.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos do seu clube do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.