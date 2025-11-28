Mesmo lesionado, Neymar brilha e ajuda o Santos a sair da zona de rebaixamento

Mesmo lesionado, Neymar entrou em campo no sacrifício pelo Santos para ajudar o time a dormir fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Peixe venceu o Sport por 3 a 0 na noite desta sexta-feira (28), na Vila Belmiro, em partida válida pela 36ª rodada.

O Alvinegro Praiano dominou as ações e construiu o placar ainda no primeiro tempo. O camisa 10 abriu o marcador aos 25 minutos da etapa inicial, e, pouco depois, um gol contra de Lucas Kal deixou o cenário ainda mais favorável aos donos da casa. João Schmidt ampliou aos 22 minutos do segundo tempo.

O Príncipe da Vila atuou no sacrifício mesmo com a lesão no menisco do joelho esquerdo, diagnosticada nesta semana. Apesar da recomendação médica de passar por cirurgia, um procedimento considerado simples, com recuperação estimada em cerca de um mês, Neymar treinou utilizando uma proteção, não sentiu dores e decidiu seguir em campo até o fim da temporada.

Como foi o jogo?

Com Neymar comandando as principais ações ofensivas atuando mais recuado, como um verdadeiro articulador, o Santos tentou logo nos primeiros minutos um cruzamento em direção à área, mas a bola terminou tranquila nas mãos do goleiro Gabriel.

Aos seis minutos, o Peixe reclamou pênalti em Guilherme, que havia driblado a marcação pela linha de fundo, mas o árbitro mandou o lance seguir, para indignação dos santistas.

Barreal quase marcou ao chegar fechando pelo meio, mas acabou se atrasando por um instante. A bola ficou com Gabriel após a jogada iniciada por Tiquinho Soares, que, na verdade, buscava o camisa 10.

O Santos quase abriu o placar aos 11 minutos com Tiquinho Soares, que finalizou da entrada da grande área para fora após Guilherme avançar em rápido contra-ataque.

Quatro minutos depois, Neymar quase marcou depois de um lindo drible, mas a bola acabou desviando no rosto de Thyere. Na sequência, a bola saiu pela linha de fundo e, na cobrança de escanteio, o camisa 10 enviou novamente para a área, mas a defesa conseguiu o desvio.

A pressão santista continuou sobre o time já rebaixado para a Série B. Souza arriscou um chute forte e rasteiro da meia-lua, obrigando o goleiro Gabriel a fazer boa defesa.

O gol saiu aos 25 minutos, quando Neymar finalizou após contra-ataque puxado por Guilherme pela direita, que inverteu o jogo para o camisa 10 concluir. Minutos depois, o craque ainda arriscou de fora da área, obrigando Gabriel a fazer uma bela defesa.

Dez minutos depois, saiu o gol contra de Lucas Kal. A jogada começou com uma cobrança de escanteio que encontrou a cabeça de Arão, acertando a trave. No rebote, Thyere chutou em cima de Lucas Kal, e a bola acabou morrendo no fundo do gol.

Aos 22 minutos, João Schmidt ampliou o placar após cobrança na medida de escanteio de Neymar. Minutos depois, o árbitro chegou a marcar pênalti para o Santos após falta em Barreal, mas, ao consultar o VAR, constatou que Zé Rafael, que estava impedido, participou do lance, anulando a penalidade.

Neymar comemora gol com Guilherme em vitória diante do Sport. (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)

No primeiro minuto da segunda etapa, Luan Cândido levou perigo ao cabecear para fora. Igor Vinicius tentou tabelar com Neymar, mas a defesa adversária conseguiu cortar a jogada. Schmidt também tentou lançar o camisa 10 em um ataque perigoso. O elenco santista ainda reclamou de um toque de mão de Thyere dentro da área, mas o árbitro mandou a partida seguir.

Neymar continuou comandando as principais ações do Alvinegro Praiano, mas aos 12 minutos o Sport chegou com perigo ao gol de Brazão, quando Léo Pereira foi lançado, avançou e finalizou.

Seis minutos depois, Zé Rafael, que entrou no lugar de Willian Arão, arriscou um chute perigoso de fora da área, mas mandou a bola para fora.

O Santos ainda reclamou de uma nova penalidade após Robinho Jr. ser derrubado na grande área em disputa com Ramon Menezes. Nos minutos finais, Neymar quase ampliou em cobrança de falta rasteira e, logo depois, conduziu a bola pela área, passou pela marcação e finalizou para fora, arrancando suspiros da torcida santista. O craque foi muito aplaudido ao deixar o campo para a entrada de Gabriel Bontempo.

Com o resultado, o Santos subiu para o 15º lugar na tabela, acumulando 41 pontos, mesma pontuação do Internacional, mas com saldo de gols superior, já que o time gaúcho perdeu para o Vasco por 5 a 1 nesta rodada.

O Vitória foi ultrapassado pelo Peixe e caiu para a 17ª posição, com 39 pontos, precisando vencer o Mirassol neste sábado (29), às 16h (de Brasília), no Barradão, para deixar a zona de rebaixamento.

Ficha Técnica:

SANTOS 3 X 0 SPORT - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sexta-feira (28), às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);

🗣️ Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🖥️ VAR: Paulo Roberto Alves Junior (SC)

🟨Cartões amarelos: Adriel e Aderlan (Sport)

👭Público: 14.156

💰Renda: R$774.742,50

🥅 Gols: Neymar (25'/1ºT) - Santos / contra de Lucas Kal (35'/1ºT) / João Schmidt (22'/ 2ºT)

Escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão (Zé Rafael), João Schmidt e Neymar (Gabriel Bontempo); Barreal (Robinho Jr.), Guilherme (Rollheiser) e Tiquinho Soares (Lautaro Díaz).

SPORT (Técnico interino: César Lucena)

Gabriel; Matheus Alexandre (Aderlan), Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Christian Riveira, Lucas Kal (Adriel) e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho (Igor Cariús) e Pablo (Hyoran/Romarinho)