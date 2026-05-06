Neymar e Robinho Jr. esclarecem briga em treino do Santos

Após o empate por 1 a 1 do Santos diante do Deportivo Recoleta, na última terça-feira (5), no Paraguai, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana, Neymar e Robinho Jr. falaram sobre o desentendimento ocorrido durante treino no CT Rei Pelé, em entrevista à ESPN.

continua após a publicidade

O episódio aconteceu no último domingo (3), e o jovem de apenas 18 anos demonstrou arrependimento pela abertura da sindicância, um pedido de seu estafe ao presidente Marcelo Teixeira e ao departamento jurídico do clube.

— Foi um momento de raiva, meu e dos empresários. O sentimento falou mais alto que o pensamento. Eu poderia ter pensado duas vezes. Não era para isso vir a público. Foi ruim para os dois. Está tudo resolvido. Conversei com ele e com meus pais - disse o Menino da Vila.

continua após a publicidade

➡️ Desentendimento entre Neymar e Robinho Jr. escancara jogo de interesses no Santos

Robinho Jr. também afirmou que o caso está superado e reforçou o carinho pelo ídolo Neymar.

— Fiquei chateado. Ele é meu ídolo desde a infância, gosto muito dele. Me deu um presente quando eu tinha oito anos, chorei muito e guardo a camisa até hoje. A situação tomou uma proporção que não deveria. Ele foi homem para assumir, e está tudo certo. Muita gente fala coisas que não são verdade. Está tudo resolvido - afirmou.

➡️ Cuca comenta desentendimento entre Neymar e Robinho Jr. no Santos

Recentemente, Robinho Jr. renovou contrato com o Santos até março de 2031. As tratativas foram consideradas desgastantes por alguns membros da diretoria, em meio à cobrança da torcida por mais oportunidades ao jogador no elenco profissional.

continua após a publicidade

— Minha vida é aqui no Santos. Renovei para permanecer no clube e ainda tenho muita coisa pela frente. Sinto que estou devendo à torcida e quero retribuir dentro de campo. Mostrei pouco do que posso — concluiu.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar e Robinho abraçados em jogo do Santos, pela Sul-Americana. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

O que Neymar comentou sobre o caso?

Neymar esclareceu o episódio e assumiu que pediu desculpas ao companheiro de elenco.

— Foi um desentendimento que tivemos no treino, uma reação que eu tive, e realmente me excedi um pouco. Logo após o ocorrido, pedi desculpas, conversamos no vestiário e nos entendemos ali. É um menino de quem eu gosto muito, uma pessoa por quem tenho grande carinho. Isso acontece no futebol, você acaba brigando com um amigo. Já briguei com vários amigos, faz parte. As coisas deveriam ter sido resolvidas internamente, não precisava ter tomado a proporção que tomou. Quando sai do ambiente do dia a dia do futebol, acaba sendo inflado de uma forma muito ruim. Se querem um pedido de desculpas publicamente, aqui está. Já tinha pedido desculpas a ele e à família. Me excedi na reação, poderia ter agido de outra forma. Todo mundo erra, eu errei um pouco mais. Achei que já estava resolvido entre nós. Na segunda-feira de manhã, pedi desculpas na frente de todo o grupo. Pensamos que estava resolvido, mas surgiu outra situação. Muitas vezes, as pessoas tentam saber mais do que quem vive o dia a dia, e acaba terminando assim - disse o camisa 10.

O jogador também demonstrou incômodo com a frequência de notícias envolvendo seu nome na mídia brasileira.

— Obviamente, incomoda. No Brasil, falam do meu nome todos os dias. Qualquer discussão, eu estou envolvido. Quem joga bola sabe que desentendimentos acontecem, faz parte do futebol. Já tive várias discussões no vestiário, e tudo fica ali. Não é o ideal, mas, quando acontece, precisamos lidar da melhor forma possível - concluiu.

➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão

🍀Aposte na vitória do Santos na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.