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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Raphinha vira trunfo nos pênaltis e desbanca Vini Jr na hierarquia da Seleção Brasileira

Às vésperas de convocação, Raphinha mostra frieza que falta a Vini Jr. na cal

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 15/03/2026
14:15
Raphinha e Vini Jr. estão entre os jogadores mais valiosos da Seleção Brasileira
imagem cameraRaphinha e Vini Jr. são, hoje, os principais nomes da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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A cobrança de pênalti que se tornou um sinônimo de trauma para o torcedor brasileiro, parece ter encontrado um novo dono. Na vitória avassaladora do Barcelona por 5 a 2 sobre o Sevilla neste domingo (15), Raphinha deu um show de frieza ao converter duas penalidades. O desempenho não poderia vir em hora melhor: amanhã (16), o técnico Carlo Ancelotti anuncia a última convocação da Seleção Brasileira antes da lista final para a Copa do Mundo, visando os amistosos contra França e Croácia.

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O recado de Raphinha foi direto. Enquanto ele e Vinícius Júnior dividem o protagonismo da Amarelinha, a eficiência na marca da cal estabelece um abismo entre os dois. Vini Jr., embora seja o motor do ataque, convive com críticas por ser um cobrador ineficiente em momentos de pressão. Já Raphinha, com os dois gols de hoje, reafirma um status raro: o de especialista que não treme.

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Desde que Neymar deixou de ser presença constante, a Seleção Brasileira vive uma crise de identidade nos pênaltis. O vácuo foi sentido da pior forma na eliminação para a Croácia, na Copa de 2022, onde a falta de batedores tarimbados custou o sonho do hexa. Agora, o Brasil terá a chance de reencontrar os carrascos croatas no amistoso de março, e Raphinha se apresenta como a arma para exorcizar esse fantasma.

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Raphinha e Vini Jr pela Seleção Brasileira
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Os dados do atacante do Barcelona são impressionantes. Com os gols de hoje, ele soma 19 acertos na carreira e apenas um erro, ocorrido há quase oito anos. Pela Seleção, ele mantém os 100% de aproveitamento. É o "gelo no sangue" que Ancelotti precisa para estruturar a hierarquia do time que vai buscar o título mundial.

A lista de amanhã será o último grande teste antes do Mundial. Com Vini Jr. contestado na marca da cal e Raphinha com um ótimo aproveitamento, a dúvida sobre quem assume a responsabilidade em caso de penalidade máxima parece ter sido respondida hoje no gramado do Camp Nou.

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