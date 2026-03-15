Júlio César defende Alisson e é sincero sobre Neymar na Copa: 'Campo vai ditar'

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Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César saiu em defesa de Alisson e não poupou elogios ao jogador do Liverpool. Nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, o arqueiro foi muito criticado por parte da opinião pública por conta de suas atuações nas eliminações para Bélgica e Croácia, respectivamente.

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Em entrevista exclusiva ao Lance! em evento da bet365, Júlio César condenou as críticas feitas a Alisson nos últimos anos. O ex-jogador também afirmou que Carlo Ancelotti está bem servido na posição, que tem opções de Ederson, Bento e Hugo Souza.

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- Eu não vejo o por que dessa cobrança em relação a última Copa. O Alisson é um goleiraço, não precisa provar nada pra ninguém. Chegou na Europa, se manteve, vem demonstrando que é um dos melhores do mundo. Já foi considerado o melhor do mundo. Quando se trata de jogador nessa posição pra Seleção, o Brasil está bem servido.

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Júlio César também foi sincero ao ser questionado sobre a presença de Neymar na Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira. O jogador fez apenas três partidas com o Santos em 2026 e ainda não foi convocado por Ancelotti nas últimas quatro listas do treinador.

- Isso é um ponto de interrogação que está pairando na cabeça de todo mundo. O Neymar bem fisicamente não tem como não ir. O que vai ditar vai ser o campo. O Neymar é diferente, é gênio, é especial, é um craque. Tive a oportunidade de jogar com ele na Seleção. Além de um grande jogador, é um menino incrível e tenho certeza que está fazendo um trabalho bem bacana com as pessoas que estão por perto dele pra que ele esteja na lista e na próxima Copa. É uma situação que só depende dele, ele sabe disso e o campo vai dizer.

Nesta segunda-feira (16), Carlo Ancelotti convocará 26 nomes para os amistosos contra França e Croácia nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. Além disso, a Seleção fará dois jogos contra Panamá e Egito entre o fim de maio e o início de junho.

Neymar comemora gol do Santos contra o Vasco (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/GazetaPress)

Veja outras respostas de Júlio César sobre Ancelotti, Copa do Mundo e Champions

Carlo Ancelotti

- Além de ser inteligente, um conhecedor nato do futebol, a forma como ele consegue gerir um grupo repleto de nomes importantes é fundamental. Fazer com que todos remem na mesma direção. Esse é um diferencial do Ancelotti. Ele consegue tirar o melhor de cada um e é unânime. Todo jogador que tem o prazer de trabalhar com ele é só elogios.

Seleção Brasileira e Copa do Mundo

- O tema de Seleção é muito particular. O Brasil chega como favorito pelos jogadores que têm, pelo leque de craque, mas o Ancelotti vai ter muita dor de cabeça para escolher. Ele tem uma lista grande e vai ter uma dor de cabeça pra escolher os 26. A Seleção chega em toda Copa como uma das favoritas.

Momento mais especial da Champions League 2009/2010

- O momento mais especial foi a final. Não tem jeito. O momento mais especial é quando a gente tem a oportunidade de chegar e tocar nela (taça da Champions), alçar ela no ponto mais alto.

Semifinal contra o Barcelona

- Nosso jogo contra o Barcelona foi uma coisa incrível, porque o Barcelona era o time a ser batido naquele momento. Era um timaço. O Mourinho fez um trabalho maravilhoso com os atletas que ele tinha na época. A gente acreditou que éramos capazes de vencer aquele Barcelona. Fomos com uma boa vantagem para a Espanha e foi administrar o resultado que tínhamos criado no jogo de ida e fomos abençoados com uma passagem pra final.

Papel de Mourinho

- O papel dele foi fundamental. Ele chegou contratado pra ganhar a Champions League. O Mourinho sempre foi um treinador muito respeitado a nível europeu e mundial. O Moratti (ex-presidente da Inter) contratou ele pra que a Inter tivesse oportunidade de vencer a Champions League. E no seu segundo ano, ele conseguiu. Ele soube montar um time competitivo a nível europeu e ele fez com que cada um de nós acreditasse que era possível.

Novo formato da Champions

- Eu curti. Conversando diariamente com ex-jogadores que tiveram oportunidade de ganhar uma Champions, a gente curtiu o novo formato. Também pela situação da criação da Superliga fez com que a Uefa se movimentasse, mudasse o formato e ficou bem interessante.

Favoritos para vencer a Champions

- Tem sempre aqueles mesmos times carimbados, como Bayern, City, o Arsenal tem feito um trabalho maravilhoso nos últimos anos, PSG e a gente nunca pode esquecer do Real Madrid. Nessa fase, tudo pode acontecer, tem grandes times.

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