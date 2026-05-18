Convocação da Seleção Brasileira hoje (18/05): Que horas é e onde assistir?
Anúncio oficial dos 26 nomes acontecerá no Museu do Amanhã
Carlo Ancelotti divulga nesta segunda-feira (18), a partir das 17h (horário de Brasília), a lista com os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. A final da Copa do Mundo 2026 será no dia 19 de julho.
O anúncio acontece no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ), e terá ampla transmissão ao vivo em diferentes plataformas: Lance!TV, TV Globo, SBT (TV aberta), SporTV, ESPN e CNN Brasil (TV fechada), além de Disney+, CazéTV, CBF TV, SBT Sports, ge.tv e TNT Sports (streaming e YouTube).
Quem serão os convocados da Seleção Brasileira para a Copa?
Entre os principais destaques da convocação está Neymar. Após se recuperar de uma grave lesão sofrida em outubro de 2023, durante as Eliminatórias, o atacante do Santos retomou a sequência de jogos nesta temporada e voltou a ganhar espaço nas avaliações da comissão técnica.
Na manhã desta segunda-feira, Neymar foi submetido a um exame de imagem solicitado pela CBF para saber se ele está em condições de aparecer na lista de Ancelotti. O que antes era visto como uma ausência provável na Copa passou a ser uma possibilidade real, com o jogador novamente considerado em bom nível e apoiado internamente por líderes do grupo, como Casemiro e Raphinha.
A leitura oficial dos 26 nomes convocados para a Copa do Mundo para a Seleção Brasileira está marcada para cerca de 17h45, seguida da coletiva de imprensa de Ancelotti.
Tudo sobre a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 (onde assistir, horário e local):
✅ FICHA TÉCNICA
📆 Data e horário: segunda-feira, 18 de maio de 2026, a partir das 17h (de Brasília). A leitura dos nomes deve ocorrer às 17h45.
📍 Local: Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ).
👁️ Onde assistir: TV Globo, SBT, SporTV, ESPN, CNN Brasil, SBT Sports, Disney+, CazéTV, CBF TV, ge.tv e TNT Sports.
📋 PRÉ-LISTA DE 55 JOGADORES
🧤 Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians), John (Nottingham Forest) e Weverton (Grêmio).
🛡️ Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro Ribeiro (Lille), Bremer (Juventus), Carlos Augusto (Inter de Milão), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Léo Ortiz (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Natan (Betis), Paulo Henrique (Vasco), Thiago Silva (Porto), Vitinho (Botafogo), Vitor Reis (Girona) e Wesley (Roma).
⚙️ Meio-campistas: Andreas Pereira (Palmeiras), Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Éderson (Atalanta), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray), Gerson (Cruzeiro), Lucas Paquetá (Flamengo) e Matheus Pereira (Cruzeiro).
⚽ Atacantes: Antony (Betis), Endrick (Lyon), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Richarlison (Tottenham), Samuel Lino (Flamengo), Savinho (Manchester City) e Vini Jr. (Real Madrid).
