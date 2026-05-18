A enquete realizada pelo Lance! ao longo das últimas três semanas concluiu que o debate sobre Neymar na Copa do Mundo é realmente muito dividido. Enquanto 51% dos participantes se mostram contrários à convocação do astro do Santos, 49% querem ver o camisa 10 na lista de Carlo Ancelotti. O anúncio oficial que encerrará o mistério acontecerá nesta segunda-feira (18), a partir das 17h (de Brasília).

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Resultado da enquete sobre Neymar na Copa do Mundo (Foto: Imagem gerada por IA)

Seis motivos para levar Neymar à Copa

➡️ Qualidade técnica acima da média

Mesmo com o passar dos anos, Neymar segue sendo um dos jogadores mais talentosos do país, capaz de decidir jogos em poucos lances. Em 2026, ele disputou 12 jogos, marcou cinco gols e deu três assistências — total de 1.074 minutos em campo.

➡️ Liderança dentro do grupo

Neymar exerce influência no elenco, especialmente entre os mais jovens, que o veem como referência técnica e comportamental.

➡️ Conexão com o elenco

Ídolo para muitos atletas convocáveis, sua presença tende a fortalecer o ambiente e aumentar a confiança coletiva. Em campo, a presença de Neymar significa divisão de importância com nomes como Vini Jr.

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➡️ Experiência em grandes competições

Já disputou três Copas do Mundo e outras competições de alto nível, entre elas a Champions League, o que pesa em momentos decisivos. Marcou contra a Croácia o gol que poderia ter levado a Seleção Brasileira às semifinais do Mundial do Catar.

➡️ Recuperação física

Após períodos de lesão, há sinais de evolução física, o que reacende a possibilidade de contribuição efetiva dentro de campo. Tem conseguido uma sequência de jogos pelo Santos.

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➡️ Decisivo em jogos grandes

Neymar tem histórico de protagonismo em partidas decisivas — final da Champions League (2014/2015), Libertadores (2011), Copa das Confederações (2013) e Olimpíadas do Rio (2016). Em um torneio curto como a Copa, contar com um jogador capaz de resolver em momentos críticos pode fazer a diferença.

Coordenador de Seleções da CBF durante o ciclo da última Copa do Mundo, disputada no Catar, o ex-jogador Juninho Paulista acredita que o jogador esteja apto para disputar a competição.

— A discussão sobre o Neymar é se ele estaria preparado basicamente para ser o cara. E o que ele está demonstrando agora é que sim. Então, ele está jogando os jogos pelo Santos, está criando o ritmo do jogo, que é o que estava faltando para ele. E aí, eu acho que ele não tem dúvida nenhuma. Estando em campo, jogando, tecnicamente não tem nem que se discutir — disse o ex-atleta.

Os 6 motivos para levar Neymar à Copa do Mundo (Foto: Gemini)

➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão

Seis motivos para deixar Neymar fora da Copa

➡️ Pressão e excesso de holofotes

A presença de Neymar naturalmente concentra a atenção da imprensa e da torcida, o que pode aumentar a pressão sobre todo o grupo. Porém, com a estratégia traçada pelo departamento de Seleções da CBF, o grupo ficará isolado no centro de treinamento e hotel escolhidos para a preparação nos Estados Unidos.

➡️ Expectativa elevada

Com ele em campo, cresce a cobrança por desempenho imediato, o que nem sempre se traduz em resultado. Em 2022, como melhor batedor do Brasil, poderia ter aberto a série de pênaltis contra a Croácia. Porém, ele ficou por último e sequer realizou a batida. A Seleção acabou eliminada.

➡️ Histórico recente de lesões

Apesar da melhora, ainda há incerteza sobre sua condição física ao longo de uma competição curta e intensa. Mas a CBF tem acompanhado de perto o desenvolvimento do jogador, com informações do staff de Neymar e do próprio Santos.

➡️ Aceitaria ser opção no banco de reservas

A possibilidade de Neymar não ser titular absoluto levanta um debate importante. Sua disposição para assumir um papel mais flexível, inclusive saindo do banco de reservas, pode ser determinante para o equilíbrio do grupo.

➡️ Entorno e gestão de imagem

O contexto extracampo envolvendo Neymar costuma gerar debates. É um tema sensível, que exige atenção para não interferir no foco esportivo.

➡️ Ritmo competitivo e sequência de jogos

Mesmo com evolução física, ainda há dúvida sobre como Neymar responderia a uma sequência intensa de partidas em alto nível, o que pode impactar seu rendimento ao longo da competição.

O comentarista Mauro Naves, em entrevista ao Lance! em evento em São Paulo, deu a sua opinião sobre a presença do atacante na lista de Ancelotti.

— Não acho que ele precise chegar para ser titular absoluto. Mas, em um jogo complicado, travado no segundo tempo, colocar um jogador da qualidade técnica dele pode mudar completamente a partida em uma jogada. Tenho a impressão de que o Ancelotti não pensa em montar o time com Neymar começando, mas sim como alguém capaz de contribuir muito ao longo dos jogos — analisou.