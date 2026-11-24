O Brasil venceu a Tanzânia por 1 a 0 nesta terça-feira (24), pela segunda rodada da Copa do Mundo Sub-17, e garantiu a classificação antecipada à fase de 16 avos de final. O gol da vitória foi marcado por Richard Wendel, jogador do Fluminense.

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Com seis pontos conquistados em duas partidas, a Seleção Brasileira chega à última rodada da fase de grupos na disputa pela liderança do grupo I. A equipe comandada por Dudu Patetuci enfrenta a Costa Rica na sexta-feira (27), às 11h (de Brasília), e precisa vencer para assegurar a primeira colocação.

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➡️Quem é Richard Wendel, jogador do Fluminense e destaque do Brasil na Copa do Mundo Sub-17

Na estreia, no sábado (21), o Brasil superou a Irlanda por 2 a 1. Com o resultado diante dos tanzanianos, a equipe manteve os 100% de aproveitamento e confirmou a vaga na próxima fase antes do último compromisso da primeira etapa do torneio.

Próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo Sub-17

Brasil x Costa Rica

Data: sexta-feira, 27 de novembro de 2026

sexta-feira, 27 de novembro de 2026 Horário: 11h (de Brasília)

11h (de Brasília) Transmissão: SporTV 2

SporTV 2 Competição: Copa do Mundo Sub-17