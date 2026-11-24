Brasil está escalado para enfrentar a Tanzânia pela Copa do Mundo Sub-17; veja o time
Dudu Patetuci repete a escalação que venceu a Irlanda na estreia do Mundial
O Brasil está escalado para enfrentar a Tanzânia pela segunda rodada da Copa do Mundo Sub-17 de 2026. O técnico Dudu Patetuci manteve a mesma formação titular que venceu a Irlanda na estreia da competição.
A Seleção entra em campo com Werneck, do Flamengo, no gol. Na defesa, Marquinhos, do Athletico-PR, Daniel Thuram, do Flamengo, Breno Sales, do Vasco, e Richard, do Fluminense, formam a linha defensiva.
No meio-campo, Cerci, do Athletico-PR, e Pape, do Cruzeiro, acompanham Caramico, do Corinthians. O ataque terá Furquim, do Bahia, como capitão, Conceição, do Palmeiras, e Rodrigo Jr, do Vasco.
Escalação do Brasil
- Goleiro: Werneck (Flamengo)
- Defensores: Marquinhos (Athletico-PR), Daniel Thuram (Flamengo), Breno Sales (Vasco) e Richard (Fluminense)
- Meio-campistas: Cerci (Athletico-PR), Pape (Cruzeiro) e Caramico (Corinthians)
- Atacantes: Furquim (Bahia, capitão), Conceição (Palmeiras) e Rodrigo Jr (Vasco)
A Seleção Brasileira chega embalada pela vitória por 2 a 1 sobre a Irlanda, no último sábado, na estreia do torneio. Com o resultado, a equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci assumiu a liderança da chave. Já a Tanzânia empatou com a Costa Rica na primeira rodada e divide a segunda colocação do grupo.
A Seleção Brasileira tenta conquistar o quinto título mundial da categoria. O país foi campeão em 1997, 1999, 2003 e 2019. Na edição de 2023, a equipe foi eliminada nas quartas de final, enquanto terminou na quarta colocação em 2025.
Onde assistir Brasil x Tanzânia
O Brasil enfrenta a Tanzânia nesta terça-feira (24), às 12h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo Sub-17. A partida será disputada no Aspire Zone, em Doha, no Catar. A transmissão ao vivo será do Sportv 2, CazéTV e DAZN/Fifa+. ➡️Clique para assistir na Cazé TV com Prime Video
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