A Seleção Brasileira venceu mais uma na Copa do Mundo Sub-17 e segue firme na luta pelo título. Autor do gol do triunfo sobre a Tanzânia, nesta terça-feira (24), o lateral-esquerdo Richard Wendel, um dos destaques do Brasil, é joia das categorias de base do Fluminense e tem dado show sob o comando do técnico Dudu Patetuci.

Richard Wendel marcou aos 14 minutos do primeiro tempo. Após jogada com início pela direita, Rodrigo Jr. recebeu dentro da área e cruzou para trás, mas Eduardo Conceição finalizou mal. Na sobra, a bola sobrou limpa para o camisa 6 pegar de primeira e estufar a rede.

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No jogo de estreia na competição, na vitória por 2 a 1 sobre a Irlanda, a promessa de 17 anos do Fluminense deu assistências para os gols de Rodrigo Jr. e Eduardo Conceição. Com Marcelo de inspiração, o jogador quer mostrar o "futebol arte" do país.

— Sou um lateral muito ofensivo. Uma das minhas características é o drible para o fundo, esse um contra um. A gente precisa ter coragem para fazer do futebol brasileiro um futebol alegre. A ousadia que todos falam. Eu tenho muita coragem para isso. Sei que sou muito rápido e habilidoso, e que, quando chego ali na frente, pode ser para resolver, para dar uma assistência — disse o destaque do Brasil, em entrevista à Fifa.

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Richard Wendel, do Fluminense, comemorando gol do Brasil na Copa do Mundo Sub-17 (Foto: Nelson Terme/CBF)

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Com a vitória, a Seleção chegou aos seis pontos em duas rodadas e assegurou vaga na próxima fase do Mundial. O Brasil é líder do Grupo I, enquanto a Irlanda, que mais cedo venceu a Costa Rica por 2 a 0, está em segundo, com três pontos.

Na sexta-feira (27), o time de Dudu Patetuci encerra a participação na primeira fase diante dos costarriquenhos, a partir das 11h (de Brasília).