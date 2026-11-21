Após golaço no Mundial Sub-17, cria do Palmeiras é chamado de 'estrela' na Espanha
Eduardo Conceição marcou um dos gols da vitória sobre a Irlanda
O golaço de Eduardo Conceição na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17 repercutiu também na imprensa internacional. Após a vitória por 2 a 1 sobre a Irlanda, neste sábado (21), em Doha, no Catar, o atacante formado nas categorias de base do Palmeiras recebeu destaque do jornal espanhol AS, que estampou a chamada "Eduardo es una estrella" ("Eduardo é uma estrela") ao comentar a atuação do jovem brasileiro.
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Na publicação, o diário espanhol destacou o atacante como um dos principais nomes da equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci e ressaltou a maneira como ele decidiu o primeiro compromisso do Brasil no Mundial. O jornal descreveu Eduardo como um dos grandes atrativos da Seleção para a competição e chamou atenção para o golaço que garantiu o resultado positivo.
A repercussão internacional acontece após uma atuação decisiva do palmeirense. Depois de um primeiro tempo equilibrado, Eduardo encontrou espaço para finalizar de fora da área na etapa final e acertou o ângulo esquerdo do goleiro irlandês, marcando o gol da vitória brasileira.
Como foi o jogo
O Brasil começou sua caminhada no Mundial Sub-17 com três pontos. Em Doha, a equipe enfrentou uma Irlanda competitiva e encontrou dificuldades para construir oportunidades durante a primeira etapa.
Apesar do início pouco criativo, a Seleção conseguiu abrir o placar com Rodrigo Jr., que marcou de cabeça. A vantagem, porém, não durou até o intervalo: Ryan Sheridan balançou as redes para os irlandeses e deixou o confronto empatado.
Na volta para o segundo tempo, o Brasil apresentou uma postura mais ofensiva e passou a criar as melhores oportunidades. Foi nesse cenário que Eduardo Conceição apareceu. O atacante recebeu a bola, arriscou uma finalização de longa distância e acertou um chute no ângulo esquerdo, sem chances para o goleiro.
O golaço definiu o triunfo por 2 a 1 e colocou o Brasil na liderança do Grupo I ao término da primeira rodada. No outro confronto da chave, Costa Rica e Tanzânia empataram por 2 a 2.
Brasil busca o quinto título do Mundial Sub-17
A Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira (24), às 12h (de Brasília), para enfrentar a Tanzânia pela segunda rodada da fase de grupos.
A Copa do Mundo Sub-17 começou na quinta-feira (19) e será disputada até 13 de dezembro, no Catar. A edição reúne 48 seleções, divididas em 12 grupos. Os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros avançam para os play-offs.
Campeão mundial em 1997, 1999, 2003 e 2019, o Brasil busca o quinto título da categoria. A boa estreia e o protagonismo de Eduardo Conceição aumentam a expectativa em torno da campanha brasileira no torneio.
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