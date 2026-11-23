Atuação de Weverton em Santos x Grêmio repercute: 'Urgentemente'
Goleiro foi fundamental para o resultado final
O Grêmio venceu o Santos por 2 a 0 nesta segunda-feira (23) pelo Campeonato Brasileiro, e a atuação de Weverton virou assunto nas redes sociais. O goleiro, que foi fundamental para o resultado final, contribuiu para o time treinado por Renato Gaúcho deixar a zona de rebaixamento da competição.
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Veja alguns comentários:
Como foi o jogo?
O Santos começou a partida tentando controlar a posse de bola e construir jogadas com os jogadores do setor ofensivo. O Grêmio, por sua vez, apostou em uma marcação mais compacta, congestionando a entrada da área e explorando os contra-ataques.
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A estratégia gremista funcionou aos 28 minutos do primeiro tempo. Após lançamento de Weverton, Carlos Vinícius acionou Amuzu, que se livrou da marcação de Rodinei e tocou na saída de Diógenes para abrir o placar. Em desvantagem, o Peixe intensificou a pressão, mas encontrou dificuldades para transformar o volume de jogo em gols.
Na segunda etapa, Cuca promoveu mudanças para tentar aumentar o poder ofensivo da equipe. O Santos passou a buscar mais espaços na defesa adversária e criou oportunidades, principalmente com Gabriel Bontempo, Gabigol e Neymar. Weverton, porém, apareceu com boas defesas e manteve o Grêmio em vantagem.
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Aos 28 minutos, o Grêmio teve um pênalti marcado após disputa entre Braithwaite e Escobar na área. O lance passou por revisão do VAR, e Ramon Abatti Abel confirmou a penalidade. Na cobrança, aos 31 minutos, Braithwaite bateu no meio do gol, deslocou Diógenes e ampliou a vantagem gremista.
O Santos ainda tentou reagir nos minutos finais, com Rony arriscando de fora da área, mas não conseguiu balançar as redes. Com o apito final, o Grêmio confirmou a vitória por 2 a 0 no Morumbis.
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