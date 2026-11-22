Segunda rodada da Copa do Mundo Sub-17 começa nesta segunda; veja jogos
Programação terá 16 partidas entre segunda (23) e terça-feira (24); Brasil enfrenta a Tanzânia em busca da segunda vitória no torneio
A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-17 começa nesta segunda-feira (23), com oito partidas programadas. A programação continua na terça (24), quando outras oito seleções entram em campo, incluindo o Brasil, que enfrenta a Tanzânia às 12h (de Brasília).
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A Seleção Brasileira chega ao confronto depois de vencer a Irlanda por 2 a 1 na estreia e lidera o Grupo I, com três pontos. O próximo compromisso será importante para encaminhar a classificação à próxima fase.
Jogos da segunda rodada da Copa do Mundo Sub-17
Segunda-feira (23/11)
- 9h30 – Tajiquistão x Croácia
- 9h30 – Espanha x Fiji
- 10h – Uzbequistão x Jamaica
- 10h30 – Senegal x Cuba
- 11h30 – Itália x Costa do Marfim
- 12h – Marrocos x China
- 12h30 – Mali x Bélgica
- 12h30 – Vietnã x Nova Zelândia
Terça-feira (24/11)
- 9h30 – Costa Rica x Irlanda
- 9h30 – Venezuela x Romênia
- 10h – Japão x Sérvia
- 10h30 – México x Camarões
- 11h30 – República Dominicana x Chile
- 12h – Brasil x Tanzânia
📺 Onde assistir: Sportv e CazeTV
- 12h30 – Honduras x Colômbia
- 12h30 – Argélia x Montenegro
Situação do Brasil na Copa do Mundo Sub-17
O Brasil está no Grupo I e iniciou a campanha com vitória por 2 a 1 sobre a Irlanda. Com três pontos, a equipe ocupa a liderança da chave, à frente de Costa Rica e Tanzânia, que somam um ponto cada. A Irlanda ainda não pontuou.
Depois do duelo desta terça-feira, a Seleção volta a campo na sexta-feira (27), contra a Costa Rica, às 11h, pela terceira rodada da fase de grupos.
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