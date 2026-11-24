O Brasil enfrenta a Tanzânia nesta terça-feira (24), às 12h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo Sub-17. A partida será disputada no Aspire Zone, em Doha, no Catar. A transmissão ao vivo será do Sportv 2, CazéTV e DAZN/Fifa+. ➡️Clique para assistir na Cazé TV com Prime Video

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A Seleção Brasileira chega embalada pela vitória por 2 a 1 sobre a Irlanda, no último sábado, na estreia do torneio. Com o resultado, a equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci assumiu a liderança da chave. Já a Tanzânia empatou com a Costa Rica na primeira rodada e divide a segunda colocação do grupo.

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Como chegam as seleções

O Brasil busca a segunda vitória consecutiva para encaminhar a classificação à próxima fase. Na estreia, a equipe venceu a Irlanda por 2 a 1, com gol decisivo de Eduardo Conceição, atacante do Palmeiras. O jogador é um dos destaques da geração, ao lado de Iago Machado, do Corinthians, e Eduardo Pape, do Cruzeiro.

A Seleção Brasileira tenta conquistar o quinto título mundial da categoria. O país foi campeão em 1997, 1999, 2003 e 2019. Na edição de 2023, a equipe foi eliminada nas quartas de final, enquanto terminou na quarta colocação em 2025.

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A Tanzânia, por sua vez, chega ao Mundial após uma campanha histórica na Copa das Nações Africanas Sub-17 deste ano. A seleção alcançou pela primeira vez a decisão do torneio, mas perdeu o título nos pênaltis para Senegal. Issa Chole, eleito o melhor jogador da competição, é um dos nomes para acompanhar. Outro destaque é Dismas Athanasi, de 14 anos, que completa 15 em dezembro.

Escalações prováveis de Brasil x Tanzânia

Brasil - técnico: Carlos Eduardo Patetuci

O treinador deve repetir a formação utilizada na vitória sobre a Irlanda. Todos os jogadores convocados estão à disposição para o confronto desta terça-feira.

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Provável escalação: Gabriel Werneck; Marcos Pesseti, Daniel Silva, Breno Sales e Richard Wendel; Leonardo Cerci, Eduardo Pape e Lucca Caramico; Eduardo Conceição, Kauê Furquim e Rodrigo Jr.

Desfalques: ninguém.

ninguém. Pendurados: Richard Wendel.

Tanzânia - técnico: Elly Nsanganzelu

A seleção africana também deve manter a equipe que iniciou a partida contra a Costa Rica. Entre os destaques estão Issa Chole, eleito craque da Copa das Nações Africanas Sub-17, e Kayanda, autor dos dois gols da equipe até o momento na competição.

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Provável escalação: Abdalah; Mahimbo, Mbegu, Lupuga e Kilendemo; Issa Chole, Mihambo, Mbegelendi e Hamis; Mbalasalu e Kayanda.

Desfalques: ninguém.

ninguém. Pendurados: Abdalah, Mahimbo e Mbegu.

Arbitragem

Árbitro: Abdulhadi Alruaile (CAT).

Abdulhadi Alruaile (CAT). Assistente 1: Yousuf Al Shamari (CAT).

Yousuf Al Shamari (CAT). Assistente 2: Zahy Snaid S A Alshammari (CAT).

Zahy Snaid S A Alshammari (CAT). Quarto árbitro: Willy Delajod (FRA).

VAR

O Mundial Sub-17 não utiliza o árbitro de vídeo no formato convencional. A competição adota um sistema de revisão solicitado pelos treinadores, que podem pedir a análise de lances em situações de gol, pênalti ou possível cartão vermelho, caso identifiquem um erro claro. Os jogadores também podem solicitar ao técnico que peça a revisão.

Formato de disputa do Mundial Sub-17

A Copa do Mundo Sub-17 de 2026 reúne 48 seleções, divididas em 12 grupos com quatro equipes cada. Brasil e Tanzânia estão no Grupo I, ao lado de Irlanda e Costa Rica.

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Os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros avançam para a fase de 32 avos de final. A partir dessa etapa, os confrontos são eliminatórios, em jogo único, até a decisão do título.

A competição começou na última quinta-feira e será disputada até 13 de dezembro, no Catar.