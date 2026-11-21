Brasil Sub-17 estreia com vitória na Copa do Mundo da categoria
Seleção encerra primeira rodada na liderança do Grupo I do Mundial
A Seleção Brasileira estreou com vitória na Copa do Mundo Sub-17. Jogando em Doha, no Catar, o Brasil bateu a Irlanda por 2 a 1 no início da tarde deste sábado (21). Os gols da equipe do técnico Carlos Eduardo Patetuci foram marcados por Rodrigo Jr e Eduardo Conceição; Ryan Sheridan descontou.
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Com o resultado, o Brasil encerra a primeira rodada na liderança do Grupo I. Isso porque, mais cedo, Costa Rica e Tanzânia empataram por 2 a 2 no outro jogo da chave. Na terça-feira (24), a Seleção Sub-17 encara a Tanzânia pela segunda rodada, a partir das 12h (de Brasília).
No jogo deste sábado, o Brasil Sub-17 e Irlanda fizeram um confronto parelho. A Seleção fez um primeiro tempo pouco criativo, mas saiu na frente com um gol de cabeça de Rodrigo Jr. Sheridan, porém, empatou minutos antes do intervalo.
No segundo tempo, o Brasil voltou mais ofensivo e criou as melhores chances. E acabou vencendo graças a um belo chute de Eduardo Conceição, que finalizou de fora da área e mandou no ângulo esquerdo.
A Copa do Mundo Sub-17 iniciou na quinta-feira (19) e irá até 13 de dezembro. A competição reúne 48 seleções e tem formato idêntico ao da Copa do Mundo principal, com 48 seleções divididas em 12 grupos. Os dois primeiros colocados, mais os oito melhores terceiros de cada chave, avançam para os play-offs. Campeão nas edições de 1997, 1999, 2003 e 2019, o Brasil Sub-17 vai em busca do Penta.
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BRASIL X IRLANDA
Copa do Mundo Sub-17 - Grupo I - 1ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 21 de novembro de 2026, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Aspire Zone, Campo 2, em Doha (QAT)
🥅 Gols: Rodrigo Jr (29'/1ºT) e Ryan Sheridan (43'/1ºT); Eduardo Conceição (26'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Richard Wendel, Iago Machado (BRA); Jayden Goad (IRL)
🕴️ Arbitragem: Mohamed El Baroudi (MAR), auxiliado por Abdessamad Abertoun (MAR) e Yacine Ouerd Benslama (ALG)
Brasil (Téc. Dudu Patetuci)
Gabriel Werneck; Marcos Pesseti, Daniel Silva, Breno Sales (Gustavo Henrique) e Richard Wendel; Leonardo Cerci (João Vitor), Eduardo Pape e Lucca Caramico (Iago Machado); Eduardo Conceição, Kauê Furquim (João Franca) e Rodrigo Jr (Lucas Emanuel).
Irlanda (Téc. John Cotter)
Brunton; Sean Spaight, Danny Burke (Afonin), Josh O'Connor e Jayden Goad (Keating); Kian Quigley, Josh Odwyer (MgGrath) e Ryan Sheridan; Cillian Murphy, Joe Byrne (Wuna) e Desmond Armstrong (Hugh Martin).
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