Brasil Sub-17 vence mais uma e avança na Copa do Mundo
Richard Wendel, do Fluminense, marcou o gol da vitória sobre a Tanzânia
Não foi um jogo de encher os olhos, mas o Brasil Sub-17 venceu a Tanzânia por 1 a 0 na tarde desta terça-feira (24) e se classificou com uma rodada de antecedência para a segunda fase da Copa do Mundo da categoria, que está sendo realizada no Catar. O gol da Seleção Brasileira foi marcado por Richard Wendel.
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A Seleção Brasileira Sub-17 fez um primeiro tempo morno. Mais uma vez, o time de Dudu Patetuci careceu de criatividade no meio-campo e teve dificuldades em reter a bola — a ponto de encerrar os primeiros 47 minutos com menos posse que a Tanzânia. Ainda assim, saiu na frente: aos 14 minutos, Richard Wendel apareceu por trás da zaga e chutou de primeira no canto, aproveitando cruzamento rasteiro.
Patetuci optou por voltar para o segundo tempo com Riquelme na vaga de Cerci. A mudança, somada a uma Tanzânia jogando mais aberta pela necessidade de buscar o placar, fez com que o Brasil Sub-17 tivesse mais controle de jogo. Aos poucos, o time passou a criar mais e ficou muito próximo de ampliar, o que só não conseguiu por causa da bem postada defesa da Tanzânia, e de um pouco de falta de pontaria.
Com a vitória, a Seleção chegou aos seis pontos em duas rodadas e assegurou vaga na próxima fase do Mundial. O Brasil é líder do Grupo I, enquanto a Irlanda, que mais cedo venceu a Costa Rica por 2 a 0, está em segundo, com três pontos. Na sexta (27), o time de Dudu Patetuci encerra a participação na primeira fase diante dos costarriquenhos, a partir das 11h (de Brasília).
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BRASIL X TANZÂNIA
Copa do Mundo Sub-17 - Grupo I - 2ª rodada
📆 Data e horário: terça-feira, 24 de novembro de 2026, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Aspire Zone, Campo 2, em Doha (CAT)
🥅 Gols: Richard Wendel (14'/1ºT)
🟨 Cartões amarelos: Eduardo Pape (BRA) e Mihambo (TAZ)
🕴️ Arbitragem: Abdulhadi Alruaile, auxiliado por Yousuf Al Shamari e Zahy Snaid Alshammari (trio do Catar).
Brasil (Téc. Dudu Patetuci)
Gabriel Werneck; Marcos Pesseti (Samuel Rodrigues), Daniel Silva, Breno Sales (Iago Machado) e Richard Wendel; Leonardo Cerci (Riquelme), Eduardo Pape e Lucca Caramico; Eduardo Conceição, Kauê Furquim e Rodrigo Jr.
Tanzânia (Téc. Elieneza Nsanganzelu)
Abdalah; Yusuph, Juma, Othman (Mohammed) e Mbegu; Mbegelendi (Revokatus), Hamis (Samson), Chole, Mihambo (Mbalasalu) e Kibaila (Sagwe); Kayanda
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