Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, utilizou as redes sociais neste domingo (22) para parabenizar o clube pela conquista do Campeonato Brasileiro de 2026. O português publicou uma mensagem nos stories do Instagram, acompanhada de uma arte com o escudo rubro-negro, para celebrar o décimo título nacional da equipe.

— Parabéns Flamengo! Campeões!! A nação rubro-negra está em festa! — escreveu Jorge Jesus.

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A publicação ocorreu um dia depois de o Flamengo confirmar o título brasileiro com o empate por 1 a 1 diante do Palmeiras, no Nubank Parque, em São Paulo. Com o resultado, a equipe comandada por Leonardo Jardim chegou aos 80 pontos e garantiu a conquista com duas rodadas de antecedência. Flamengo

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Jorge Jesus marcou época no Flamengo

Jorge Jesus comandou o Flamengo entre junho de 2019 e julho de 2020 e conquistou cinco títulos pelo clube. Entre eles estão o Campeonato Brasileiro e a Libertadores de 2019, temporada que marcou uma das campanhas mais vitoriosas da história rubro-negra.

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O treinador também levantou as taças da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Carioca em 2020. Com a conquista de 2026, o Flamengo voltou a ser bicampeão brasileiro consecutivo, repetindo o feito alcançado em 2019 e 2020, quando Jesus participou das duas campanhas.

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Ídolo do Flamengo, Jorge Jesus treina a Seleção de Portugal. Mesmo distante do futebol brasileiro, o treinador segue acompanhando o Flamengo e voltou a demonstrar carinho pelo clube com a homenagem deste domingo.

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