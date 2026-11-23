IA crava placar de Santos e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23)
A inteligência artificial projetou um placar para o confronto entre Santos e Grêmio, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 21h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, em um duelo importante para os objetivos dos clubes nesta reta final. Em oitavo lugar, com 50 pontos, o Peixe ainda sonha com uma vaga na Libertadores, enquanto o Tricolor gaúcho busca somar pontos para se afastar da parte de baixo da tabela.
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Projeção de placar: Santos 2 x 0 Grêmio
Jogando no Morumbi, embalado pela vitória dramática sobre o Coritiba, o Santos deve assumir a iniciativa desde o início com a força ofensiva de Neymar, Everton Cebolinha e Gabigol, além da organização de Philippe Coutinho no meio-campo. Mesmo sem Gustavo Henrique na contenção, a equipe de Cuca encontra um Grêmio pressionado na 18ª colocação, com três zagueiros adaptados, desfalques importantes por suspensão (Enamorado e João Pedro) e dúvida física sobre Carlos Vinícius — cenário que favorece o domínio territorial do Peixe e aponta para uma vitória santista por 2 a 0.
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Como chegam os times?
O Santos ocupa o oitavo lugar, com 50 pontos, e mantém a esperança de alcançar a Libertadores caso o número de vagas na competição continental seja ampliado. A equipe está a um ponto do Atlético-MG, sétimo colocado, e a quatro do Bahia, que aparece em sexto.
Para o confronto, o técnico Cuca não poderá contar com Gustavo Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O volante é considerado titular da equipe e será desfalque no duelo contra os gaúchos.
Do outro lado, o Grêmio atravessa um momento delicado na luta contra o rebaixamento. A equipe empatou sem gols com o Bahia na última rodada, resultado que aumentou a preocupação com a permanência na Série A. O time ocupa a 18ª posição, com 38 pontos.
Renato Gaúcho também terá problemas para montar a equipe. Enamorado e João Pedro estão suspensos, enquanto Carlos Vinícius é dúvida após deixar a partida contra o Bahia ainda no primeiro tempo, com dores musculares. Apesar do problema, o atacante não teve lesão constatada nos exames.
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