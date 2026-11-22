Aos 19 anos, Gabriel Vasconcelos já fazia parte do elenco de um dos maiores clubes da Europa. Revelado pelo Cruzeiro, o goleiro foi contratado pelo Milan em maio de 2012, antes mesmo de estrear profissionalmente. Dois anos depois, teve a oportunidade de trabalhar com Clarence Seedorf, que iniciava sua trajetória como treinador após uma carreira de destaque como jogador. Atualmente técnico do Corinthians, o holandês deixou lembranças marcantes no brasileiro.

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Em entrevista ao Lance!, Gabriel relembrou a convivência com Seedorf no clube italiano e destacou a personalidade forte e a convicção do ex-meio-campista na aplicação de suas ideias. Apesar de estar no primeiro trabalho como treinador, o holandês já demonstrava a mentalidade vencedora construída ao longo de sua carreira dentro de campo.

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— O que posso destacar do período em que trabalhamos juntos é a personalidade forte e a convicção que ele tinha nas ideias dele. Era o primeiro trabalho como treinador, mas ele já carregava uma experiência enorme como jogador. Exigia comprometimento e vontade de vencer de quem estava ao lado dele.

A cobrança era uma das características mais presentes no cotidiano de trabalho. Gabriel, porém, ressalta que o comportamento de Seedorf não se limitava às exigências dentro de campo. O treinador também procurava criar proximidade com os atletas e fazia questão de conversar com cada um em seu próprio idioma.

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— Ele tinha uma cobrança muito forte, mas também um lado humano que talvez quem veja de fora não conheça tanto. Procurava se aproximar dos jogadores e conversava com cada um no seu idioma. Essa mentalidade de vencedor estava presente no trabalho. Ele queria que o jogador aproveitasse o potencial que tinha.

Como Seedorf influenciou a formação de Gabriel

A chegada ao Milan representou uma mudança importante na vida profissional de Gabriel. Ainda muito jovem, o goleiro passou a conviver com jogadores experientes e a lidar com as exigências de um clube acostumado a disputar grandes competições. Nesse ambiente, trabalhar com Seedorf foi uma oportunidade de aprendizado.

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Para o brasileiro, a experiência ajudou a compreender a responsabilidade de defender uma equipe daquele tamanho e a necessidade de manter o nível de dedicação para conquistar espaço no elenco.

— Conviver com profissionais desse nível contribui muito para a formação de um jogador jovem. O Seedorf exigia entrega e não aceitava acomodação. Estar naquele ambiente ajudava a entender a responsabilidade de jogar em um clube como o Milan e o quanto era necessário trabalhar para conquistar espaço.

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O goleiro afirma que um dos principais ensinamentos que levou daquele período foi a importância de buscar evolução constantemente. Segundo ele, essa era uma postura cobrada pelo treinador de todos os jogadores, independentemente da experiência ou do reconhecimento que tivessem.

— Uma coisa que fica é a importância de continuar buscando evolução. Ele cobrava essa postura dos jogadores, independentemente do nome ou da experiência de cada um. É um princípio importante para a carreira: manter o comprometimento com o trabalho e estar disposto a melhorar.

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Gabriel atuando pelo Milan em 2016 (Foto: Reprodução)

Convocação para a Seleção Brasileira aos 17 anos

A trajetória de Gabriel já tinha um capítulo importante antes mesmo de sua chegada à Itália. Em 2010, aos 17 anos, o goleiro recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira, ainda sem ter estreado profissionalmente pelo Cruzeiro. Na ocasião, foi chamado para substituir Gomes durante um período de treinamentos em Barcelona.

A oportunidade surpreendeu pela idade e pelo estágio da carreira do jogador. Dois anos depois, Gabriel voltou a ser convocado, desta vez para substituir Rafael Cabral e integrar o grupo brasileiro nos Jogos Olímpicos de Londres.

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— Era uma oportunidade enorme para alguém que ainda estava na base. A convocação veio antes da minha estreia profissional, então representava um passo muito importante. Eu precisava aproveitar aquele ambiente para aprender e estar preparado para o que fosse exigido. Foi um começo muito marcante na minha trajetória com a Seleção.

Gabriel ganhou destaque no futebol italiano (Foto: Reprodução)

Em 2012, o goleiro também estreou pela equipe principal, contra a Suécia, aos 19 anos e 10 meses. O feito o colocou como o goleiro mais jovem a atuar pela Seleção Brasileira neste século, marca que Gabriel considera especial.

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— É uma marca muito especial. Estreei contra a Suécia, em 2012, com 19 anos e 10 meses, antes mesmo de jogar profissionalmente pelo Cruzeiro. Era muito jovem e estava vivendo uma oportunidade enorme. Olhar para esse momento é reconhecer uma parte importante da minha história.

A convivência com jogadores que até então acompanhava pela televisão também foi marcante. Para Gabriel, estar na Seleção significava observar de perto a preparação e os hábitos de profissionais que eram referências no futebol.

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— Para um jogador tão jovem, é uma oportunidade de aprender o tempo todo. Você passa a acompanhar de perto a preparação e a maneira como esses profissionais trabalham. Procura observar, ouvir e aproveitar aquela convivência. Estar na Seleção também exige entender que você precisa estar pronto para contribuir.

Títulos com a Seleção e experiência nos Jogos Olímpicos

Antes de disputar as Olimpíadas de Londres, Gabriel integrou a geração brasileira que conquistou o Sul-Americano e o Mundial Sub-20, em 2011. O goleiro considera que os títulos tiveram papel importante em sua formação, principalmente pela experiência de disputar competições internacionais e enfrentar decisões ainda no início da carreira.

— Era uma geração com muito talento, e conquistar duas competições importantes naquele ano foi um passo enorme na nossa formação. São torneios que exigem lidar com pressão e jogos decisivos muito cedo. Para mim, fizeram parte de uma sequência de experiências importantes antes da chegada ao futebol europeu.

Gabriel ganhou medalha de prata nas Olimpíadas de Londres (Foto: Reprodução)

A participação nos Jogos Olímpicos representou outra etapa da trajetória. Gabriel explica que a experiência foi diferente da primeira convocação, quando ainda estava começando a conhecer o ambiente da Seleção.

— Foram etapas diferentes. Na primeira convocação, eu estava começando a conhecer aquele ambiente. Em Londres, já tinha passado pelas conquistas do Sub-20 e estava diante de outra responsabilidade, em uma competição mundial. As duas experiências foram importantes na minha formação, cada uma com exigências diferentes.

Dez anos de amadurecimento no futebol italiano

Depois de deixar o Cruzeiro, Gabriel iniciou uma longa trajetória na Itália. Contratado pelo Milan em 2012, o goleiro não conseguiu sequência na equipe principal e passou por diferentes empréstimos. Defendeu Carpi, Napoli, Cagliari e Empoli antes de acertar com o Perugia, em 2018.

Um dos momentos importantes desse percurso foi a passagem pelo Carpi, na temporada 2014/15. Gabriel disputou 39 das 42 partidas da equipe e participou da campanha que terminou com o acesso à Série A italiana. Para o goleiro, a sequência de jogos foi fundamental para colocar em prática o trabalho desenvolvido nos treinamentos.

— Ter uma sequência de jogos é muito importante para um goleiro jovem. Você consegue colocar o trabalho em prática e aprender com as situações das partidas. O Carpi foi uma etapa importante nesse processo. Participar de uma campanha de acesso também dá uma experiência que você leva para os desafios seguintes.

Em 2019, Gabriel chegou ao Lecce, onde permaneceu por três temporadas. O período também é apontado pelo jogador como uma das etapas mais importantes de sua trajetória, pela continuidade e pelas oportunidades recebidas.

Ao avaliar os dez anos no futebol italiano, o goleiro destaca que a experiência foi importante tanto para seu desenvolvimento profissional quanto pessoal.

— Foram dez anos em que amadureci como goleiro e como pessoa. A convivência com diferentes profissionais e as oportunidades de jogar ampliaram minha experiência. Tenho muito carinho pela Itália, onde também construí minha família. Foi um período de aprendizado que marcou minha vida dentro e fora do futebol.

Gabriel também ressalta que cada treinador e clube apresentou desafios diferentes, exigindo adaptação e capacidade de aproveitar os ensinamentos de cada experiência. Na avaliação dele, a continuidade no Lecce merece destaque entre os momentos da carreira.

— Destacaria a continuidade no Lecce como uma etapa importante para entender minha trajetória. Foram três temporadas, com uma sequência significativa de jogos. A passagem pelo Milan e pela Seleção chamam atenção, mas períodos como esse também ajudam a mostrar o caminho que construí ao longo da carreira.

Novo clube após saída do Vitória

Depois de retornar ao futebol brasileiro, com passagens por Coritiba e Vitória, Gabriel agora se prepara para definir o próximo destino. O goleiro deixou o clube baiano e optou por aguardar uma oportunidade que permita iniciar um projeto desde o começo da temporada.

Aos 33 anos, o jogador afirma que segue treinando e pretende escolher com cuidado o próximo desafio, levando em consideração a experiência acumulada ao longo da carreira.

— Estou treinando e me preparando para o próximo desafio. Depois da saída do Vitória, entendi que seria melhor esperar por um projeto que pudesse começar desde o início da temporada. Quero escolher esse passo com cuidado e chegar em condições de contribuir com a experiência que adquiri.