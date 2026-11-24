A Copa América de 2028 será disputada nos Estados Unidos entre os dias 9 de junho e 9 de julho. A Conmebol e a Concacaf anunciaram nesta terça-feira (24) a extensão da parceria entre as entidades para organizar conjuntamente a próxima edição do torneio. A competição terá 16 seleções, sendo dez sul-americanas e outras seis da América do Norte, Central e Caribe.

O acordo foi aprovado pelos conselhos das duas confederações e dá continuidade à colaboração estabelecida em 2023. Será a terceira vez que os Estados Unidos receberão a Copa América, depois das edições de 2016 e 2024.

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A competição de 2028 terá 25 dias de partidas. As seis seleções da Concacaf serão definidas por mérito esportivo, a partir da disputa da Copa Ouro de 2027, marcada para o período entre 17 de junho e 11 de julho.

Os dez representantes da Conmebol serão os países filiados à entidade: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

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Estados Unidos receberão terceira edição da Copa América

A primeira edição da Copa América disputada nos Estados Unidos aconteceu em 2016, quando o torneio celebrou o centenário da competição. Na ocasião, o Chile conquistou o título ao vencer a Argentina na decisão. O país voltou a sediar o campeonato em 2024, com novo título argentino.

A escolha mantém a América do Norte como palco de grandes competições internacionais. Os Estados Unidos também receberam a Copa do Mundo de Clubes de 2025 e sediaram a Copa do Mundo de seleções de 2026.

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As confederações ainda não divulgaram as cidades-sede, os estádios e a tabela de jogos da Copa América de 2028. Os detalhes serão anunciados posteriormente.

Dirigentes destacam parceria entre Conmebol e Concacaf

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, destacou a importância da continuidade da parceria entre as entidades e a realização do torneio nos Estados Unidos.

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— A Copa América é muito mais do que um torneio: é parte da nossa identidade, da nossa história e da grandeza do futebol sul-americano. Em 2028, voltaremos a levar essa paixão aos Estados Unidos, reafirmando nossa histórica aliança com a Concacaf e o compromisso compartilhado de continuar impulsionando o crescimento do futebol em todo o continente — afirmou.

Já o presidente da Concacaf, Víctor Montagliani, ressaltou a oportunidade de seis seleções da região disputarem a competição.

— Este acordo dará a seis seleções nacionais da Concacaf uma nova oportunidade de competir contra algumas das melhores do mundo, ao mesmo tempo que reforçará ainda mais a importância competitiva da nossa Copa Ouro — declarou.