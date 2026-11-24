De protagonista a questionado: o início de temporada de Vini Jr. no Real Madrid
Brasileiro vive início irregular, admite falhas na preparação e terá nova chance como titular contra o PSV
Vini Jr. atravessa um início de temporada abaixo do padrão que construiu no Real Madrid. Em 13 partidas na temporada 2026/27, o atacante brasileiro marcou apenas um gol e distribuiu três assistências. Os números contrastam com o protagonismo que o camisa 7 assumiu nos últimos anos e reforçam o momento de cobrança sobre o jogador.
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A diferença aparece também no tempo necessário para participar diretamente de um gol. Atualmente, Vini precisa de 229 minutos para marcar ou dar uma assistência. Na temporada passada, a média era de 140 minutos. Em 2024/25, o índice foi de 116 minutos, enquanto seu melhor desempenho nesse recorte aconteceu em 2023/24, quando participava de um gol a cada 93 minutos.
O início irregular também foi acompanhado por episódios de tensão dentro e fora de campo. O brasileiro foi suspenso por quatro partidas em LaLiga após puxar o cabelo de um adversário do Villarreal e demonstrou irritação ao ser substituído durante a partida contra a Roma, pela Champions League. Em meio às críticas, o próprio atacante reconheceu que não começou a temporada nas melhores condições.
Os números de Vini Jr. nas últimas temporadas
A trajetória do brasileiro no Real Madrid teve uma mudança significativa a partir de 2021/22. Depois de três temporadas com números mais modestos, Vini alcançou 22 gols e 16 assistências em 52 partidas. No ano seguinte, manteve a produção ofensiva e chegou a 42 participações diretas em gols.
O melhor desempenho em frequência veio em 2023/24. Mesmo tendo disputado 40 jogos, o atacante marcou 25 gols e deu nove assistências, participando de um gol a cada 93 minutos. Foi também sua maior marca de gols em uma temporada no levantamento.
<em>Os dados estatísticos utilizados no levantamento são do Sofascore</em>
|Temporada
|Jogos
|Gols
|Assistências
|Minutos por participação em gol
2018/19
30
4
8
145
2019/20
33
5
3
200
2020/21
54
6
4
295
2021/22
52
22
16
112
2022/23
55
23
19
113
2023/24
40
25
9
93
2024/25
55
22
16
116
2025/26
56
22
10
140
2026/27
13
1
3
229
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Em 2022/23, Vini teve sua maior soma de gols e assistências: 23 gols e 19 passes decisivos. Também foi a temporada em que mais acertou dribles, com 196, e venceu duelos, com 445. Já em 2024/25, criou 30 grandes chances, seu recorde no período analisado.
Na temporada atual, os números são inferiores também em fundamentos individuais. O brasileiro soma 17 dribles certos em 13 partidas, média de 1,3 por jogo. Em 2022/23, quando atingiu seu maior volume nesse quesito, foram aproximadamente 3,6 por partida. A comparação indica uma redução na frequência de ações individuais bem-sucedidas.
Vini Jr. reconheceu que treinou menos nas férias
Em entrevista coletiva durante a Data Fifa de novembro, Vini Jr. falou abertamente sobre o início abaixo das expectativas. O atacante admitiu que não se preparou da mesma maneira que nos anos anteriores após a eliminação precoce da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.
— Acredito que eu não tenha me preparado melhor depois da Copa do Mundo, porque o impacto da Copa do Mundo é muito grande para todos nós brasileiros. Perder tão cedo foi algo que a gente não esperava. Então, tirei as férias para aproveitar mesmo, descansar, me distrair e ficar mais com a minha família. Acabei treinando menos do que treinava nos últimos anos — afirmou.
O jogador também citou as especulações sobre seu futuro como um fator que afetou sua concentração. Antes de renovar contrato com o Real Madrid até 2032, em agosto, Vini teve seu nome ligado a outros clubes durante a janela de transferências.
— Isso talvez tenha afetado o meu início de temporada. Também sobre a minha renovação, sobre tantos clubes terem me procurado no último verão, mexeu muito com a minha cabeça, assim como a situação no Real Madrid. Mas a temporada é muito longa — completou.
O brasileiro, porém, demonstrou confiança na recuperação e lembrou que também teve um começo discreto na temporada passada. Segundo ele, até dezembro de 2025 havia marcado cinco gols, mas encerrou a campanha com mais de 20.
Suspensão e irritação em substituição aumentaram a pressão
Além do desempenho abaixo do esperado, Vini Jr. esteve envolvido em episódios que ampliaram as críticas durante a temporada. Em outubro, o atacante recebeu quatro partidas de suspensão em LaLiga depois de puxar o cabelo de Nathan Saliba, jogador do Villarreal. A punição o tirou de compromissos importantes, incluindo o clássico contra o Barcelona.
Outro momento de repercussão aconteceu no confronto com a Roma, pela Champions League. Vini demonstrou irritação ao ser substituído aos 14 minutos do segundo tempo, quando o Real Madrid perdia por 3 a 1. Após a partida, o brasileiro reconheceu a frustração com seu próprio desempenho.
Os episódios aumentaram a pressão sobre o atacante em um período no qual seu rendimento também é questionado. Com a chegada de reforços e o bom momento de outros jogadores, o espaço de Vini no ataque do Real Madrid passou a ser tema de debate na imprensa espanhola.
Nova chance para a volta por cima
Em meio ao momento de questionamentos, Vini Jr. terá uma oportunidade de responder em campo já nesta terça-feira (24). José Mourinho confirmou que o brasileiro será titular do Real Madrid no confronto com o PSV, pela Champions League, após a vitória por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo, no último sábado (21), pelo Campeonato Espanhol.
Na entrevista coletiva, o treinador também encerrou as especulações sobre a condição do atacante na equipe. Mourinho afirmou que decidiu antecipar a confirmação para evitar novas perguntas sobre o assunto antes da partida.
— Disse ontem que, para mim, tanto faz se ele é reserva ou titular. Para que não me façam perguntas na segunda-feira e não tenham tanto sobre o que falar, vou ser um menino mau e acabar com a história: ele será titular na terça-feira — afirmou Mourinho.
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