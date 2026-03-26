Gustavo Villani aponta resultado de Brasil x França e analisa Seleção

A expectativa para a Copa do Mundo é cada vez maior, e nesta quinta-feira (26) o torcedor brasileiro terá uma prévia do que pode vir no maior torneio do planeta. Brasil e França se enfrentarão no Gillette Stadium, nos Estados Unidos, em um amistoso que promete fortes emoções. Em entrevista ao Lance!, Gustavo Villani analisou o confronto e palpitou no resultado.

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— Espero que sejam testes a vera, porque para a França vale muito. A gente tem os nossos problemas, de ciclo, um treinador que chega na reta final, jogadores machucados, muitas opções com a lista final batendo à porta - começou o narrador.

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— Tomara que sejam dois grandes jogos para testar o Brasil, nossa prateleira. A gente não joga contra europeu no ciclo. Chegou a hora de a gente fazer direitinho. Acho que a gente empata com a França - concluiu Villani.

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Onde assistir Brasil x França

Brasil e França fazem nesta quinta-feira (26) um dos amistosos mais aguardados da Data Fifa. A Seleção de Carlo Ancelotti encara os vice-campeões mundiais de Didier Deschamps a partir das 17h (de Brasília). O jogo terá transmissão da TV Globo, do SporTV e da GETV.

Este será o duelo mais complicado para a Seleção Brasileira desde que Ancelotti assumiu o comando técnico, em maio do ano passado. Além da força da França, atual terceira colocada no ranking mundial, o Brasil terá uma série de desfalques. A dupla de zaga, por exemplo, jogará junto pela primeira vez, já que os titulares Marquinhos e Gabriel Magalhães estão fora.

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O amistoso desta quinta-feira entre Brasil e França servirá para Ancelotti observar jogadores que ainda tentam buscar uma vaga na Copa do Mundo. Além da zaga, o técnico tem dúvidas no meio-campo e no ataque da Seleção Brasileira para o Mundial.

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