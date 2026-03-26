Ana Thais Matos analisa Seleção Brasileira e revela se acredita no hexa

A ansiedade dos torcedores brasileiros para a Copa do Mundo tem contagiado o ambiente de cada bar e estádio de futebol. Em 2026, o Brasil completa 24 anos sem o título mundial, e a expectativa é que a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti quebre a sequência negativa. Ana Thaís Matos, comentarista da Globo, concedeu entrevista exclusiva ao Lance!, e revelou se acredita no título.

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- Se eu não acreditar, deixo de ser brasileira. Quando essa camisa entra em campo, temos que acreditar. Estamos em um processo de retomar nossa identidade e não podemos abandonar isso nunca. As outras seleções melhoraram, talvez se igualaram ao que a gente foi, mas sempre vai ser a maior seleção do mundi, então vamos ser sempre favoritos - começou a comentarista.

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- Em copa do mundo as coisas se encaixam, as coisas dão certo. Vou estar sempre animada e brasileiríssima torcendo para o Brasil - completou Ana Thaís Matos, em entrevista ao Lance!.

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Onde assistir à Seleção Brasileira contra a França

Brasil e França fazem nesta quinta-feira (26) um dos amistosos mais aguardados da Data Fifa. A Seleção de Carlo Ancelotti encara os vice-campeões mundiais de Didier Deschamps a partir das 17h (de Brasília). O jogo terá transmissão da TV Globo, do SporTV e da GETV.

Este será o duelo mais complicado para a Seleção Brasileira desde que Ancelotti assumiu o comando técnico, em maio do ano passado. Além da força da França, atual terceira colocada no ranking mundial, o Brasil terá uma série de desfalques. A dupla de zaga, por exemplo, jogará junto pela primeira vez, já que os titulares Marquinhos e Gabriel Magalhães estão fora.

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O amistoso desta quinta-feira servirá para Ancelotti observar jogadores que ainda tentam buscar uma vaga na Copa do Mundo. Além da zaga, o técnico tem dúvidas no meio-campo e no ataque da Seleção Brasileira para o Mundial.

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