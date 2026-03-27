Planejamento da Seleção: elenco faz trabalho regenerativo, e Ancelotti planeja mudanças

A Seleção Brasileira já tem um planejamento para o dia seguinte à derrota por 2 a 1 para a França, em Boston. O elenco comandado por Carlo Ancelotti terá uma sexta-feira (27) de recuperação em Orlando e realizará trabalho regenerativo na academia do Four Seasons Resort, onde a delegação está concentrada nos Estados Unidos. A atividade será voltada à recuperação física dos atletas, com foco na preparação para o próximo compromisso.

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De olho no confronto diante da Croácia, marcado para terça-feira (31), também em Orlando, a comissão técnica deve promover mudanças na equipe. O atacante Raphinha, do Barcelona, não deve atuar após apresentar um desconforto muscular. Ele foi substituído no intervalo da partida contra a França. Com isso, Luiz Henrique, ex-Botafogo e atualmente no Zenit, surge como principal opção para começar jogando. Ele foi peça importante na melhora de rendimento da equipe.

Luiz Henrique em ação no amistoso Brasil x França (Foto: Michael Owens / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Além disso, o treinador pode mexer no setor defensivo, enquanto Endrick aparece como candidato a ganhar uma oportunidade entre os titulares no ataque. A definição da equipe deve acontecer entre sábado e domingo, ao longo das atividades programadas.

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Outra novidade é a chegada do zagueiro Vitor Reis, do Girona, convocado após a derrota para a França. O defensor se apresenta nesta sexta-feira e deve iniciar os treinamentos com o grupo a partir de sábado. O ex-Palmeiras está entre os cinco jogadores brasileiros mais valiosos da La Liga, e é o único zagueiro na parte mais alta da lista — espaço historicamente dominado por jogadores de ataque.

O duelo contra a Croácia será o último compromisso antes da convocação final para a Copa do Mundo, o que aumenta a importância dos ajustes e das observações por parte da comissão técnica.

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