Por que Ancelotti tirou Raphinha no intervalo de Brasil x França?

Raphinha foi substituído por Carlo Ancelotti no intervalo de Brasil e França, nesta quinta-feira (26). O jogador sentiu dores musculares na coxa direita e será reavaliado nesta sexta-feira. Luiz Henrique entrou no lugar do camisa 11.

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Raphinha é destaque do Barcelona e um dos principais jogadores do futebol mundial. Na partida contra a França, durante os minutos que esteve em campo, não conseguiu ter um bom desempenho. Quando Luiz Henrique entrou no lugar do meia-atacante, o Brasil já perdia por 1 a 0.

Aos 31 minutos, o atacante Mbappé foi o responsável por balançar as redes do Gillette Stadium. O lance aconteceu em um ataque veloz da equipe francesa. Após um erro na saída de bola do Brasil, Dembelé acertou um lançamento na medida para o camisa 10 que, livre e com categoria, tocou por cima do goleiro Ederson.

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Camisa do Brasil bate recorde de vendas em meio a polêmicas e apesar do valor

Texto de Vinicius Barbosa Harfush

O primeiro uniforme lançado pela Nike para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo bateu recorde de vendas. Apesar de não ter informado os números absolutos, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a e empresa norte-americana afirmam que a camisa vendeu 30% a mais em comparação ao uniforme do Mundial de 2014, realizado no Brasil, que, segundo a entidade, detinha o primeiro lugar de modelos mais vendidos. A informação é do portal "ESPN".

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Em edições anteriores da Copa, a CBF também havia comunicado o crescimento na venda das camisas. Em 2022, a Nike anunciou que o uniforme verde e amarelo havia vendido dez vezes mais em comparação ao modelo de 2018 nos dois primeiros dias de comercialização. A informação foi passada pelo então diretor de marketing da Fisia, distribuidora da marca esportiva no Brasil, Gustavo Viana ao portal "Uol".

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Dessa vez, o recorde de venda chega em meio as polêmicas envolvendo a campanha de lançamento da camisa da Seleção Brasileira. A escolha do termo "Vai, Brasa" gerou incômodo em parte dos torcedores, que não curtiram o apelido dado à seleção. A frase aparece estampada na parte interna da camisa e nos meiões. A maioria criticou pelo fato do termo "Brasa" não ser popular entre a maioria das pessoas.

Raphinha e Upamecano em Brasil x França (Foto: MICHAEL OWENS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

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