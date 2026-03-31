Brasil já jogou em Orlando? Relembre as partidas da seleção

Orlando contará com uma partida na Copa do Mundo de 2026 e outros amistosos programados.

A presença em Orlando faz parte da estratégia da CBF de usar o mercado norte-americano para preparações.

O Brasil utilizou Orlando como base para amistosos e treinamento, incluindo o jogo de 2024 contra os Estados Unidos.

O Brasil já jogou em Orlando e voltará a atuar na cidade nos próximos anos. A Seleção utilizou a Flórida como base em Data Fifa recente e disputou amistoso no Camping World Stadium, palco que se consolidou como um dos principais destinos da equipe nos Estados Unidos.

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A presença brasileira em Orlando faz parte de uma estratégia recorrente da CBF de usar o mercado norte-americano como vitrine internacional e centro logístico em períodos de preparação para torneios continentais e mundiais. A cidade oferece estrutura de treinamento, grande comunidade brasileira e estádios adaptados para jogos de seleções.

Além do amistoso realizado em 2024, Orlando também está no calendário de preparação para a Copa do Mundo de 2026, com partida já anunciada na cidade.

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Brasil já jogou em Orlando?

Brasil 1 x 1 Estados Unidos (2024)

O principal registro recente da Seleção em Orlando foi o amistoso contra os Estados Unidos, em 12 de junho de 2024, no Camping World Stadium.

A partida terminou empatada por 1 a 1 e marcou o último teste da equipe comandada por Dorival Júnior antes da disputa da Copa América 2024.

Data: 12/06/2024

Local: Camping World Stadium, Orlando

Público: 60.016 torcedores (recorde para jogos de seleções no estádio)

Gols da partida

Rodrygo abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo

Christian Pulisic empatou aos 26 minutos, em cobrança de falta

O confronto foi encarado como teste de alto nível. O Brasil utilizou base titular e buscou ajustes no sistema defensivo e na saída de bola sob pressão.

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Orlando como base da Seleção

Durante a Data Fifa de junho de 2024, a equipe treinou no complexo esportivo da ESPN em Orlando, utilizando a cidade como centro de preparação antes de viajar pontualmente para outro amistoso no Texas e retornar à Flórida.

A logística reforça o papel estratégico de Orlando como base operacional para jogos nos Estados Unidos, especialmente em períodos pré-torneio.

Próximo jogo do Brasil em Orlando

O Brasil já tem compromisso marcado novamente no Camping World Stadium.

Data: 31/03/2026

Adversário: Croácia

Competição: amistoso internacional da série "Road to 26"

A partida faz parte da preparação para a Copa do Mundo 2026 e integra uma janela com amistosos também contra França, Panamá e Egito.

Retrospecto do Brasil em Orlando

Até o momento, o principal registro oficial da Seleção principal masculina em Orlando é:

1 jogo 1 empate 1 gol marcado 1 gol sofrido

Com novo amistoso confirmado para 2026, Orlando tende a ampliar sua relevância no calendário da Seleção Brasileira, especialmente no ciclo que antecede o Mundial sediado na América do Norte.