Brasil já jogou em Orlando? Relembre as partidas da seleção
Seleção utilizou a cidade como base e disputou amistoso recente na cidade.
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O Brasil já jogou em Orlando e voltará a atuar na cidade nos próximos anos. A Seleção utilizou a Flórida como base em Data Fifa recente e disputou amistoso no Camping World Stadium, palco que se consolidou como um dos principais destinos da equipe nos Estados Unidos.
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A presença brasileira em Orlando faz parte de uma estratégia recorrente da CBF de usar o mercado norte-americano como vitrine internacional e centro logístico em períodos de preparação para torneios continentais e mundiais. A cidade oferece estrutura de treinamento, grande comunidade brasileira e estádios adaptados para jogos de seleções.
Além do amistoso realizado em 2024, Orlando também está no calendário de preparação para a Copa do Mundo de 2026, com partida já anunciada na cidade.
Brasil já jogou em Orlando?
Brasil 1 x 1 Estados Unidos (2024)
O principal registro recente da Seleção em Orlando foi o amistoso contra os Estados Unidos, em 12 de junho de 2024, no Camping World Stadium.
A partida terminou empatada por 1 a 1 e marcou o último teste da equipe comandada por Dorival Júnior antes da disputa da Copa América 2024.
- Data: 12/06/2024
- Local: Camping World Stadium, Orlando
- Público: 60.016 torcedores (recorde para jogos de seleções no estádio)
Gols da partida
- Rodrygo abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo
- Christian Pulisic empatou aos 26 minutos, em cobrança de falta
O confronto foi encarado como teste de alto nível. O Brasil utilizou base titular e buscou ajustes no sistema defensivo e na saída de bola sob pressão.
Orlando como base da Seleção
Durante a Data Fifa de junho de 2024, a equipe treinou no complexo esportivo da ESPN em Orlando, utilizando a cidade como centro de preparação antes de viajar pontualmente para outro amistoso no Texas e retornar à Flórida.
A logística reforça o papel estratégico de Orlando como base operacional para jogos nos Estados Unidos, especialmente em períodos pré-torneio.
Próximo jogo do Brasil em Orlando
O Brasil já tem compromisso marcado novamente no Camping World Stadium.
- Data: 31/03/2026
- Adversário: Croácia
- Competição: amistoso internacional da série "Road to 26"
A partida faz parte da preparação para a Copa do Mundo 2026 e integra uma janela com amistosos também contra França, Panamá e Egito.
Retrospecto do Brasil em Orlando
Até o momento, o principal registro oficial da Seleção principal masculina em Orlando é:
- 1 jogo
- 1 empate
- 1 gol marcado
- 1 gol sofrido
Com novo amistoso confirmado para 2026, Orlando tende a ampliar sua relevância no calendário da Seleção Brasileira, especialmente no ciclo que antecede o Mundial sediado na América do Norte.
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