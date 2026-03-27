Luiz Henrique brilha na Seleção de Ancelotti e entra na mira do Flamengo

Escondido no Zenit, da Rússia, o atacante Luiz Henrique voltou aos holofotes do futebol após sua atuação de destaque na derrota da Seleção Brasileira por 2 a 1 para a França, em amistoso disputado em Boston. O ex-jogador do Botafogo entrou no segundo tempo e foi peça importante na melhora de rendimento da equipe comandada por Carlo Ancelotti, mostrando intensidade, drible e capacidade de criação ofensiva.

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➡️ Melhor em campo contra a França, Luiz Henrique pede passagem no ataque do Brasil

O bom desempenho reacendeu o interesse do Zenit em negociar o atleta. De acordo com informações da "ESPN", o clube russo estaria disposto a liberar Luiz Henrique por cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 240 milhões). A movimentação já chama a atenção do mercado, especialmente no Brasil.

Luiz Henrique durante o amistoso Brasil x França nos EUA (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O Flamengo surge como principal interessado na contratação. O clube carioca acompanha a situação do jogador desde sua saída do Botafogo e vê no atacante uma peça estratégica para reforçar o elenco visando a sequência da temporada. Internamente, Luiz Henrique é tratado como um nome ideal para o sistema ofensivo do técnico Leonardo Jardim, especialmente para a janela de transferências do meio do ano. O nome também agrada aos torcedores, que já usaram as redes sociais para pedirem a chegada do atleta.

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Além do cenário de mercado, o atacante deve ganhar ainda mais protagonismo na Seleção. A tendência é que Luiz Henrique comece como titular no amistoso da próxima terça-feira (31), contra a Croácia, em Orlando. O confronto será o último compromisso antes da convocação final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, o que aumenta ainda mais a importância da atuação do jogador.

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