A seleção brasileira é a única a participar de todas as edições da Copa do Mundo desde 1930.

A seleção brasileira masculina de futebol ocupa um lugar de hegemonia inquestionável na história do esporte mais popular do planeta. Ela é a única equipe do mundo que conseguiu a façanha de se classificar e disputar absolutamente todas as edições da Copa do Mundo da Fifa desde a sua criação, no Uruguai, em 1930. Mais do que a assiduidade, a trajetória do esquadrão nacional documenta a evolução tática do futebol e o processo de profissionalização dos atletas em nível global. Ao longo de mais de nove décadas, o talento forjado nos campos do Brasil transformou a maneira como o jogo é disputado e estabeleceu um padrão de excelência técnica que virou a principal marca registrada do país. O Lance! relembra a história da seleção brasileira em Copas.

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Saber a dimensão desse sucesso esportivo exige olhar para a sala de troféus: o Brasil ostenta cinco títulos da Copa do Mundo, conquistados em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. O primeiro ciclo de glórias ocorreu na Suécia, em 1958, quando o time revelou Pelé ao mundo e marcou a apresentação de uma formação ofensiva revolucionária. A superioridade foi consolidada logo no torneio seguinte, no Chile, em 1962, com a conquista do bicampeonato consecutivo, feito raríssimo liderado pela genialidade imprevisível de Garrincha após a lesão precoce de Pelé.

O tricampeonato no México, em 1970, elevou o patamar da equipe a níveis lendários. Aquele elenco, que mesclava craques como Pelé, Jairzinho, Tostão e Rivelino, é reverenciado até hoje por analistas internacionais como a melhor equipe da história do futebol, conquista que rendeu ao Brasil o direito de reter definitivamente a cobiçada Taça Jules Rimet. O tetracampeonato demorou vinte e quatro anos para chegar, mas veio nos Estados Unidos, em 1994, com a equipe adotando um pragmatismo defensivo moderno alinhado à genialidade da dupla de ataque formada por Romário e Bebeto. O pentacampeonato selou esse ciclo de vitórias na Ásia, em 2002, em uma campanha implacável e invicta liderada por Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho.

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Dentro de campo, as conquistas coletivas ajudaram a construir as estatísticas fenomenais de artilharia individual. Até recentemente, Pelé reinou absoluto por décadas como o maior goleador da história da seleção em partidas oficiais. Contudo, em setembro de 2023, Neymar quebrou esse paradigma ao alcançar e superar a marca do Rei durante as Eliminatórias, estabelecendo um novo teto para as gerações futuras.

No entanto, quando o recorte estatístico foca estritamente nos gols marcados durante a fase final da Copa do Mundo, a mística de Ronaldo Fenômeno permanece insuperável, reforçando que diferentes ídolos souberam brilhar de acordo com a exigência de suas respectivas eras. A responsabilidade atual da seleção é utilizar todo esse legado histórico não apenas como peça de museu, mas como combustível para encerrar o longo jejum de títulos no próximo ciclo mundialista da América do Norte.

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A história da seleção brasileira em Copas

A linha do tempo do Brasil e a evolução do regulamento da Copa

As cinco conquistas do Brasil aconteceram em meio a contínuas mudanças estruturais no formato do torneio. O sistema de disputa da Copa do Mundo é gerido pelas leis universais da International Football Association Board (IFAB). Desde as primeiras edições, a duração regulamentar se manteve em 90 minutos de bola rolando. Nas fases eliminatórias conhecidas como mata-mata, se as seleções terminarem empatadas, a disputa exige uma prorrogação de 30 minutos e, caso a igualdade resista, a decisão ocorre por cobranças de pênaltis, modelo que testou os nervos do torcedor brasileiro na grande final de 1994 contra a Itália.​

A evolução logística do evento, no entanto, alterou dinâmicas vitais. O sistema de pontuação durante a fase de grupos atualizou-se para acompanhar o mercado europeu de ligas: hoje aplicam-se três pontos por vitória, um pelo empate e nenhum em caso de derrota. O saldo de gols atua como o primeiro e mais pesado critério de desempate determinado pela Fifa. No aspecto disciplinar, o Brasil sempre precisou adaptar seu estilo de jogo frente aos cartões amarelos e vermelhos, sabendo que as atuais diretrizes costumam zerar o acúmulo de advertências após as quartas de final para preservar os principais atletas nas rodadas decisivas.

Os 5 títulos: As conquistas do Brasil aconteceram na Suécia (1958), no Chile (1962), no México (1970), nos Estados Unidos (1994) e na Ásia (2002). Domínio pontual: Com 76 vitórias em 114 partidas de Copa, o Brasil possui a maior pontuação acumulada e o melhor rendimento da história do torneio.​ Critérios de fase de grupos: As vitórias valem 3 pontos e o saldo de gols é o definidor para as vagas no mata-mata em caso de igualdade de pontos.

As regras de equipamento e a identidade visual da camisa amarela

O reconhecimento global da seleção passa pela sua estética. A regra oficial de número quatro do estatuto do futebol exige com precisão a lista do equipamento individual: camisa com mangas, calção, meias e caneleiras. O uso de adereços como anéis e correntes que possam ferir os oponentes é estritamente proibido. Dentro dessas diretrizes, a identidade visual do Brasil passou por um evento traumático que mudou sua paleta de cores para sempre.

Até a Copa do Mundo de 1950, o conjunto oficial da seleção era desenhado predominantemente na cor branca. Contudo, após o trauma da derrota para os uruguaios na final disputada no Maracanã, a cor branca foi aposentada por ser associada à falta de patriotismo e ao azar. Através de um concurso de design patrocinado pelo jornal Correio da Manhã, instituiu-se o uso das cores da bandeira nacional no uniforme esportivo. Nasceu, assim, a icônica camisa amarela com golas verdes, complementada pelo calção azul e o meião branco, uma armadura padronizada que começou a vestir a seleção a partir do Mundial de 1954 e virou sinônimo do esporte.

A aposentadoria do branco: O revés na final de 1950 sepultou a camisa branca principal devido ao estigma de azar associado à derrota para o Uruguai. A criação da lenda: Um concurso nacional definiu o amarelo e o verde como as novas cores para 1954, consolidando a lendária "Amarelinha". Rigidez nas regras: O uso de qualquer equipamento não aprovado ou que coloque em risco a integridade física acarreta punição imediata pelos árbitros.

Neymar e os maiores artilheiros absolutos da história da seleção brasileira

A eficiência ofensiva é a marca registrada da história da seleção brasileira em Copas. Ao avaliarmos a totalidade de jogos oficiais chancelados pela Fifa (que incluem amistosos, torneios continentais e jogos de Eliminatórias), a liderança do ranking histórico sofreu uma alteração estrutural marcante na última década.

Em setembro de 2023, durante uma partida válida pelas Eliminatórias contra a Bolívia, na cidade de Belém, o atacante Neymar balançou as redes duas vezes e rompeu uma das barreiras mais antigas do esporte mundial. O jogador chegou à marca de 79 gols em 125 aparições oficiais pela seleção principal masculina, desbancando o Rei Pelé, que somava 77 gols ao longo de sua trajetória entre 1957 e 1971. O pódio geral do país é fechado de perto pelo lendário Ronaldo, que contabiliza 62 gols assinalados com a camisa verde e amarela.​

1º Lugar - Neymar: 79 gols oficiais pela seleção, tendo quebrado a marca em 2023.​ 2º Lugar - Pelé: 77 gols oficiais pelo time nacional, sustentando o recorde inatingível por mais de 50 anos.​ (A conta da CBF considera 3º Lugar - Ronaldo: 62 bolas na rede, estabelecendo-se como a principal força de finalização da equipe na virada do milênio.

O ranking de artilharia brasileiro estrito em Copas do Mundo

Contudo, quando a avaliação estatística foca apenas nos gols marcados na pressão dos estádios da Copa do Mundo, a tabela de artilheiros revela as lendas que dominaram as finais mais difíceis. Nesse cenário de exigência máxima, o topo é ocupado pelos maiores atacantes do século passado.

Ronaldo Fenômeno continua reinando absoluto com 15 gols na história do torneio, acumulados nas campanhas de 1998, 2002 e 2006. Pelé, o único atleta do planeta a vencer a Copa por três vezes em campo, vem logo atrás com 12 gols assinalados em quatro Mundiais diferentes. O ranking é completado por um trio de jogadores históricos que marcaram a época romântica do futebol, todos eles empatados com 9 tentos decisivos para o esquadrão brasileiro.