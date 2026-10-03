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Opinião – Data Fifa mostra que Brasil ainda está longe de ser Seleção

Prioridade foram testes de jogadores nas três partidas com atuações sem brilho

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 15:29
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Carlo Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti tenta renovar a Seleção, que segue sem jogar bem (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Para uma Seleção que precisa se reconectar com o torcedor, como reconheceu o capitão Marquinhos na sexta-feira (2), esta Super Data Fifa mostrou que Carlo Ancelotti terá trabalho. O Brasil jogou duas vezes contra um adversário mediano e outra diante de uma equipe bastante frágil, e ainda assim não conseguiu convencer em nenhuma das três partidas. 

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O contexto, claro, precisa ser levado em conta: Ancelotti convocou muitos novatos, e afirmou ele próprio que dentre os 26 jogadores poderiam não estar os melhores. A ideia do treinador, correta por sinal, é testar opções e começar a formatar um grupo para o segundo semestre do ano que vem, quando começam as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030.

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Não ter eventualmente os melhores, contudo, não pode servir como salvo conduto para atuações ruins. E isso se torna especialmente verdade quando a pior partida, o empate por 1 a 1 com a Austrália no primeiro jogo, aconteceu quando a maior parte do time titular era formado pelos remanescentes do Mundial.

Aquele jogo deixou claro que a opção por um Brasil com apenas dois jogadores no meio-campo e quatro no ataque não funciona, ou, vá lá, só funciona de vez em quando. A Seleção venceu as partidas desta Super Data Fifa quando teve um homem a mais no meio-campo.

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O problema é que as opções testadas não foram suficientes para dar criatividade ao time. Gabriel Bontempo foi relativamente bem, mas tímido com a bola. Breno Bidon foi participativo, não muito mais do que isso. Martinelli, da mesma forma.

Vini Jr. disputa a bola na goleada do Brasil sobre a Índia
Vini Jr. teve atuações apenas razoáveis nesta Super Data Fifa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

No gol, esses três jogos apenas reiteraram o que se sabe há mais de uma década: não há no Brasil um goleiro melhor do que Alisson. Hugo Souza não foi bem no primeiro jogo e Otávio não foi bem no segundo. Pedro Morisco quase não foi exigido no terceiro.

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Talvez a grande boa notícia para Ancelotti tenha vindo do mesmo de sempre: Estêvão. Artilheiro com o treinador no período pré-Copa do Mundo, ele voltou a marcar diante da Índia e demonstrou nesta Super Data Fifa que pode, sim, ser um dos protagonistas deste ciclo.

Algo que, pelo que se viu nestes três primeiros jogos, o Brasil vai precisar muito.

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