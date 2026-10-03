Opinião – Data Fifa mostra que Brasil ainda está longe de ser Seleção
Prioridade foram testes de jogadores nas três partidas com atuações sem brilho
Para uma Seleção que precisa se reconectar com o torcedor, como reconheceu o capitão Marquinhos na sexta-feira (2), esta Super Data Fifa mostrou que Carlo Ancelotti terá trabalho. O Brasil jogou duas vezes contra um adversário mediano e outra diante de uma equipe bastante frágil, e ainda assim não conseguiu convencer em nenhuma das três partidas.
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O contexto, claro, precisa ser levado em conta: Ancelotti convocou muitos novatos, e afirmou ele próprio que dentre os 26 jogadores poderiam não estar os melhores. A ideia do treinador, correta por sinal, é testar opções e começar a formatar um grupo para o segundo semestre do ano que vem, quando começam as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030.
Não ter eventualmente os melhores, contudo, não pode servir como salvo conduto para atuações ruins. E isso se torna especialmente verdade quando a pior partida, o empate por 1 a 1 com a Austrália no primeiro jogo, aconteceu quando a maior parte do time titular era formado pelos remanescentes do Mundial.
Aquele jogo deixou claro que a opção por um Brasil com apenas dois jogadores no meio-campo e quatro no ataque não funciona, ou, vá lá, só funciona de vez em quando. A Seleção venceu as partidas desta Super Data Fifa quando teve um homem a mais no meio-campo.
O problema é que as opções testadas não foram suficientes para dar criatividade ao time. Gabriel Bontempo foi relativamente bem, mas tímido com a bola. Breno Bidon foi participativo, não muito mais do que isso. Martinelli, da mesma forma.
No gol, esses três jogos apenas reiteraram o que se sabe há mais de uma década: não há no Brasil um goleiro melhor do que Alisson. Hugo Souza não foi bem no primeiro jogo e Otávio não foi bem no segundo. Pedro Morisco quase não foi exigido no terceiro.
Talvez a grande boa notícia para Ancelotti tenha vindo do mesmo de sempre: Estêvão. Artilheiro com o treinador no período pré-Copa do Mundo, ele voltou a marcar diante da Índia e demonstrou nesta Super Data Fifa que pode, sim, ser um dos protagonistas deste ciclo.
Algo que, pelo que se viu nestes três primeiros jogos, o Brasil vai precisar muito.
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