Samir Xaud critica Ronaldo em eleição da CBF: ‘Equivocado’

O médico Samir Xaud, candidato único para substituir Ednaldo Rodrigues como presidente da CBF, fez críticas a Ronaldo Fenômeno, em entrevista ao "Charla Podcast". O novo mandatário opinou sobre a participação do pentacampeão do mundo quando tentou concorrer a presidência no último pleito, mas não teve apoio político.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Em relação ao Ronaldo, ele citou que não conseguiu fazer contatos, ser recebido… Quando você quer se candidatar a algum cargo eletivo, a primeira coisa a se ter é diálogo, e não uma mensagem por e-mail falando alguma coisa. Vou te pedir teu voto por e-mail ou com um telefonema, para trocar ideias? Esse é o primeiro ponto. O Ronaldo, sou fãzaço e acho super profissional, mas a maneira com que ele chegou não foi uma maneira coerente para um pleito eleitoral. Ele chegou de uma maneira equivocada. A gente tem intenção de convidar ex-jogadores que podem contribuir nesse processo - disse Samir Xaud, candidato único à presidência da CBF.

No antigo cenário, todas as federações se posicionaram a favor de Ednaldo Rodrigues, que venceu as eleições de maneira unânime e sem concorrente. Após o afastamento do atual presidente, Samir Xaud conseguiu protocolar sua candidatura com apoio de 25 federações estaduais e 10 clubes.

continua após a publicidade

Durante a entrevista, o candidato a presidente da CBF ainda respondeu se Ronaldo Fenômeno seria um dos ex-jogadores que poderiam contribuir com a entidade.

- Sim, sou aberto ao diálogo. Quero ter a oportunidade de conversar com ele, porque é uma pessoa que tem muitas ideias, tem os negócios dele, sabe o que é o futebol nos bastidores. Agora não é hora de atirar pedra, não é hora de ficar com isso e aquilo. É hora de unir. O futebol brasileiro precisa de união. É a forma que eu quero fazer na CBF. Preciso trazer as federações, os clubes, para termos mais diálogo e pautarmos o que for importante para o futebol brasileiro - completou.

continua após a publicidade

Samir Xaud, de Roraima, é um dos cotados para concorrer à presidência da CBF (Foto: Divulgação/FRF)

O Lance! apurou que, junto com Samir, os vice-presidentes são: Ricardo Gluck Paul (Federação Paraense de Futebol), José Ivanildo (Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol — FNF), Ednailson Rozenha (Federação Amazonense de Futebol), Michelle Ramalho (Federação Paraibana de Futebol), Fernando Sarney (Comitê Executivo da Fifa), Rubens Angelotti (Federação Catarinense de Futebol), Flavio Zveiter e Gustavo Dias Henrique.

Afastamento de Ednaldo Rodrigues

A decisão sobre o afastamento de Ednaldo Rodrigues é de autoria do desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, da 19ª Câmara Cível do TJRJ. O magistrado também determinou que o vice Fernando Sarney seja nomeado interventor e convoque novas eleições.

A decisão acontece quatro dias após o coronel Antônio Carlos Nunes de Lima não comparecer a uma oitiva convocada por Zefiro para esclarecer a denúncia de que a assinatura do coronel havia sido fraudada no documento que homologou um acordo que garantiu a eleição de Ednaldo Rodrigues à presidência na eleição de 2022.