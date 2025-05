Chapa de Samir Xaud acredita ter apoio para vencer eleição da CBF por aclamação

Samir Xaud deverá ser o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sem precisar enfrentar adversários no dia 25 de maio. É o que acreditam integrantes da chapa formada pelo roraimense. Segundo apurou o Lance!, Xaud já tem apoio suficiente para ser eleito por aclamação: 22 federações e dez clubes já anunciaram que topam fazer parte da nova diretoria, que vai assumir a entidade após a queda de Ednaldo Rodrigues, destituído do cargo após decisão do desembargador Gabriel Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Se confirmado o apoio de 22 federações e dez clubes, Xaud inviabilizaria a candidatura de qualquer opositor, incluindo Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, que lançou sua candidatura à presidência da CBF neste sábado (17), com o apoio de 32 clubes da Série A.

Com a queda de Ednaldo, passou a valer a versão de 2017 do estatuto da CBF, que prevê que um candidato precisa ter apoio de oito federações e cinco clubes para formalizar a intenção de disputar a presidência da entidade.

continua após a publicidade

— O perfil que a gente precisa para o momento é alguém com capacidade de devolver a alegria de trabalhar. Alguém que consiga romper o que tem no passado, ou seja, que não tenha um compromisso com a velha política, com a velha história da sociedade, ou seja, alguém que possa chegar e falar assim: “cara, é um novo, vamos colocar aqui, novo” — explicou ao Lance! Ricardo Gluck Paul, presidente da Federação do Pará.

Dois dos dez clubes que estão com Xaud, inclusive, são filiados à entidade presidida por Ricardo: Remo e Paysandu.

+ Como a migração do Pará para o Sudeste mexeu com a cúpula da CBF

A articulação em torno da candidatura de Xaud começou assim que a Justiça decidiu pela saída de Ednaldo, na quinta-feira (15). Neste sábado, no Rio de Janeiro, dirigentes de federações estiveram reunidos com Xaud justamente para acertar os últimos detalhes da candidatura.

continua após a publicidade

— Ele é um cara jovem e é um cara agregador. Esse ponto, para mim, pessoal, Ricardo, é um ponto fundamental para essa empreitada. Ele é um cara agregador, um cara de grupo. E agregador é uma coisa e ser de grupo é outra, na nossa visão. Ele tem que ter um grupo total, um grupo para cuidar, um grupo que vai dar suporte para ele, um grupo que vai dividir as decisões — analisou o mandatário da federação paraense

O prazo para o registro das candidaturas à presidência da CBF começa neste domingo (18) e vai até a próxima terça-feira (20).