imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Seleção Feminina Sub-17 é convocada visando a preparação para Copa do Mundo da categoria

Atletas ficarão concentradas por cerca de uma semana no CT Dartanhã

Seleção Feminina Sub-17 reunida em Palmira, em ciclo em junho de 2025
imagem cameraSeleção Feminina Sub-17 reunida em Palmira, em ciclo em junho de 2025 (Foto: Reprodução/CBF)
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
15:58
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira (19), a lista de convocação da Seleção Feminina Sub-17 para um período de treinamento com foco na Copa do Mundo da categoria. As ateltas se apresentam no dia 26 de agosto no CT Dartanhã, em Guarararema-SP, e ficam concentradas até 4 de setembro.

Sob o comando de Rilany Aguiar, as 28 jogadoras se preparam para o Mundial Sub-17, que será realizado entre 17 de outubro e 8 de novembro no Marrocos. O Brasil estreia no próprio dia 17, contra a seleção marroquina, anfitriã do torneio.

➡️ Copa do Mundo Feminina Sub-17: veja os jogos do Brasil na fase de grupo

Rilany, treinadora da Seleção Feminina Sub-17, conversa com o time durante o treino (Foto: Reprodução/CBF)
Rilany, treinadora da Seleção Feminina Sub-17, conversa com o time durante o treino (Foto: Reprodução/CBF)

Corinthians é terá sete representantes

Finalista do Brasileirão Feminino Sub-17, o Corinthians tem sete representantes, sendo o time com mais convocadas neste ciclo. Em seguida, o também finalista Grêmio tem quatro jogadoras, assim como a Ferroviária.

São Paulo e Internacional tiveram três convocadas cada, o Flamengo teve duas, e Santos e Fortaleza uma cada. Além das que jogam no Brasil, duas que atuam no exterior também foram selecionadas: Gabi Rolnik, do Benfica-POR, e Bela, do Beach FC-EUA.

Confira a lista da Seleção Feminina Sub-17

  1. Goleiras: Morganti (Corinthians), Clara (Internacional), Jhennifer (Ferroviária) e Josi (Grêmio)
  2. Defensoras: Allyne (Grêmio), Andreyna (Ferroviária), Danny (Corinthians), Dulce (Corinthians), Kaillany (Corinthians), Bela (Beach FC), Isadora Rech (Internacional), Letícia Pinho (Flamengo), Marina Campillo (São Paulo)
  3. Meio-campistas: Evelin (Santos), Gabi Rolnik (Benfica-POR), Hellena (Ferroviária), Julia Faria (Corinthians), Lara Mel (Corinthians), Pepê (Corinthians), Ketrhylin Xisto (Internacional), Kaylane (Flamengo), Myllena (São Paulo)
  4. Atacantes: Ana Lays (Grêmio), Maria (Grêmio), Gabi Pusch (Ferroviária), Ana Cruz (São Paulo), Laura Dupont (Internacional), Ravenna (Fortaleza)
Ana Morganti em treino da Seleção Feminina Sub-17
Ana Morganti em treino da Seleção Feminina Sub-17 em junho de 2025 (Foto: Reprodução/CBF)

