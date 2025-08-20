Com ou sem Neymar, convocação da Seleção dará poucas pistas para a Copa
Carlo Ancelotti fará anúncio de convocados na próxima segunda-feira (25)
Carlo Ancelotti irá anunciar sua segunda convocação da Seleção Brasileira na próxima segunda-feira (25). Alguns nomes da lista de pré-convocados já estão aparecendo, mas isso pouco diz sobre quem de fato irá estar no grupo para os jogos com Chile e Bolívia, os dois últimos compromissos do Brasil pelas Eliminatórias. Da mesma forma, a lista que será divulgada pelo treinador terá poucos indícios sobre quem estará na Copa do Mundo de 2026.
Neymar, por exemplo. Depois de muito tempo, o jogador do Santos conseguiu emendar uma sequência de partidas e demonstra estar em condições de jogar tranquilamente os 90 minutos. A falta de condições físicas, aliás, foi a justificativa de Ancelotti para não tê-lo chamado para os dois jogos anteriores.
Jogar 90 minutos, contudo, não dá a ninguém o direito automático de estar na Seleção Brasileira. É preciso mostrar que se consegue fazer algo diferente da média de jogadores. Neymar, obviamente, já demonstrou centenas de vezes que é muito acima da média. Mas neste momento da temporada ainda está longe de ser extraordinário.
Convocação vai levar em conta jogo da Seleção na altitude
Além disso, há uma questão que não pode ser ignorada. Se por um lado a partida com o Chile no Maracanã servirá como uma grande festa de despedida — é improvável que a Seleção Brasileira volte a jogar no País antes da Copa do Mundo de 2026 —, por outro o confronto seguinte será na altitude de 4.150 metros de El Alto, na Bolívia. E os bolivianos jogarão ainda sonhando com uma vaga no Mundial, ou pelo menos na repescagem.
Encarar o ar rarefeito nessas condições vai demandar uma Seleção Brasileira na sua melhor condição física. E isso deverá fazer com que a própria lista de convocados tenha um número incomum de atletas que atuam por clubes do País, e não no futebol europeu.
No meio da temporada, os atletas que jogam por equipes brasileiras estão em melhor ritmo e condição física do que os que atuam na Europa, que recém iniciou seus campeonatos nacionais.
É claro que Carlo Ancelotti não fará uma convocação de Seleção Brasileira apenas com atletas do País. A tendência, inclusive, é que se mantenha uma maioria de “estrangeiros”. Mas os nomes vazados até aqui da pré-lista, com Kaio Jorge, Samuel Lino, Brazão (e, claro, Neymar) dão algumas pistas.
E a principal delas é que ainda se está muito longe de saber quem irá para a Copa do Mundo de 2026.
