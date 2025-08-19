Os jogadores do Bahia entraram no radar de Carlo Ancelotti. Um deles é Jean Lucas, volante titular do Tricolor, que está na pré-lista de convocados para disputar os dois últimos jogos das Eliminatórias da América do Sul pela seleção brasileira, contra Chile e Bolívia. A informação foi divulgada inicialmente pelo site ge.

Com 39 jogos disputados nesta temporada e 101 desde a sua chegada ao Bahia, Jean Lucas ganhou total confiança de Rogério Ceni. Apesar de ser volante, o camisa 6 também tem funções ofensivas importantes, não à toa é o segundo maior artilheiro da história do Bahia na Libertadores com quatro gols, todos marcados neste ano. Só Charles, outro que já vestiu a amarelinha, supera esse número, com seis bolas nas redes.

Jean Lucas durante treino do Bahia no CT do Corinthians (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Em vídeo de bastidores do Bahia após a partida contra o Corinthians, o próprio Jean Lucas brincou ao fazer coro pela convocação de Juba para a Seleção.

Além de Jean Lucas, outros dez nomes do futebol brasileiro aparecem na pré-lista de Carlo Ancelotti.

Paulo Henrique (Vasco)

Vitinho (Botafogo)

Alex Telles (Botafogo)

Danilo (Botafogo)

Marcos Antônio (São Paulo)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Matheus Pereira (Cruzeiro)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Gabriel Brazão (Santos)

Neymar (Santos)

Jean Lucas já defendeu a Seleção

O meia, inclusive, já vestiu as cores da Amarelinha quando jogou pela Seleção Olímpica em 2019. Ele entrou em campo em amistoso contra o Chile, no Pacaembu. O Brasil venceu aquele jogo preparatório para o Pré-Olímpico por 3 a 1. Ele, no entanto, não esteve na lista final do técnico André Jardine para os Jogos.

— Realmente, tem sido um ano muito especial pra mim. Fiquei muito feliz de atingir mais essa etapa, sou grato à minha família e a Deus, por tudo que vem fazendo na minha vida. É uma sensação indescritível. Todo garoto que começa a jogar futebol tem o sonho de jogar na seleção brasileira. Comigo nunca foi diferente — disse o atleta à época, quando ainda defendia as cores do Lyon (FRA).

Agora, aos 27 anos, ele é um dos 50 nomes dessa lista larga do técnico Carlo Ancelotti, que será reduzida para 23 jogadores.

O Brasil se apresenta no dia 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis. A equipe enfrenta o Chile, no Maracanã, dia 4 de setembro, e depois encara a Bolívia, em El Alto, no dia 9, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.