Destaque do Bahia, Jean Lucas está na pré-lista de Ancelotti para Seleção
Meia de 27 anos tem mais de 100 jogos pelo Tricolor
Os jogadores do Bahia entraram no radar de Carlo Ancelotti. Um deles é Jean Lucas, volante titular do Tricolor, que está na pré-lista de convocados para disputar os dois últimos jogos das Eliminatórias da América do Sul pela seleção brasileira, contra Chile e Bolívia. A informação foi divulgada inicialmente pelo site ge.
Com 39 jogos disputados nesta temporada e 101 desde a sua chegada ao Bahia, Jean Lucas ganhou total confiança de Rogério Ceni. Apesar de ser volante, o camisa 6 também tem funções ofensivas importantes, não à toa é o segundo maior artilheiro da história do Bahia na Libertadores com quatro gols, todos marcados neste ano. Só Charles, outro que já vestiu a amarelinha, supera esse número, com seis bolas nas redes.
Em vídeo de bastidores do Bahia após a partida contra o Corinthians, o próprio Jean Lucas brincou ao fazer coro pela convocação de Juba para a Seleção.
Além de Jean Lucas, outros dez nomes do futebol brasileiro aparecem na pré-lista de Carlo Ancelotti.
- Paulo Henrique (Vasco)
- Vitinho (Botafogo)
- Alex Telles (Botafogo)
- Danilo (Botafogo)
- Marcos Antônio (São Paulo)
- Fabrício Bruno (Cruzeiro)
- Matheus Pereira (Cruzeiro)
- Kaio Jorge (Cruzeiro)
- Gabriel Brazão (Santos)
- Neymar (Santos)
Jean Lucas já defendeu a Seleção
O meia, inclusive, já vestiu as cores da Amarelinha quando jogou pela Seleção Olímpica em 2019. Ele entrou em campo em amistoso contra o Chile, no Pacaembu. O Brasil venceu aquele jogo preparatório para o Pré-Olímpico por 3 a 1. Ele, no entanto, não esteve na lista final do técnico André Jardine para os Jogos.
— Realmente, tem sido um ano muito especial pra mim. Fiquei muito feliz de atingir mais essa etapa, sou grato à minha família e a Deus, por tudo que vem fazendo na minha vida. É uma sensação indescritível. Todo garoto que começa a jogar futebol tem o sonho de jogar na seleção brasileira. Comigo nunca foi diferente — disse o atleta à época, quando ainda defendia as cores do Lyon (FRA).
Agora, aos 27 anos, ele é um dos 50 nomes dessa lista larga do técnico Carlo Ancelotti, que será reduzida para 23 jogadores.
O Brasil se apresenta no dia 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis. A equipe enfrenta o Chile, no Maracanã, dia 4 de setembro, e depois encara a Bolívia, em El Alto, no dia 9, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.
