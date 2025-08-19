menu hamburguer
Futebol Nacional

Destaque do Bahia, Jean Lucas está na pré-lista de Ancelotti para Seleção

Meia de 27 anos tem mais de 100 jogos pelo Tricolor

Jean Lucas, jogador do Bahia
imagem cameraJean Lucas, jogador do Bahia (Foto: Celo Gil)
Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 19/08/2025
17:11
  • Matéria
  Matéria

Os jogadores do Bahia entraram no radar de Carlo Ancelotti. Um deles é Jean Lucas, volante titular do Tricolor, que está na pré-lista de convocados para disputar os dois últimos jogos das Eliminatórias da América do Sul pela seleção brasileira, contra Chile e Bolívia. A informação foi divulgada inicialmente pelo site ge.

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Com 39 jogos disputados nesta temporada e 101 desde a sua chegada ao Bahia, Jean Lucas ganhou total confiança de Rogério Ceni. Apesar de ser volante, o camisa 6 também tem funções ofensivas importantes, não à toa é o segundo maior artilheiro da história do Bahia na Libertadores com quatro gols, todos marcados neste ano. Só Charles, outro que já vestiu a amarelinha, supera esse número, com seis bolas nas redes.

Jean Lucas durante treino do Bahia no CT do Corinthians Foto: Letícia Martins / EC Bahia
Jean Lucas durante treino do Bahia no CT do Corinthians (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Em vídeo de bastidores do Bahia após a partida contra o Corinthians, o próprio Jean Lucas brincou ao fazer coro pela convocação de Juba para a Seleção.

Além de Jean Lucas, outros dez nomes do futebol brasileiro aparecem na pré-lista de Carlo Ancelotti.

  • Paulo Henrique (Vasco)
  • Vitinho (Botafogo)
  • Alex Telles (Botafogo)
  • Danilo (Botafogo)
  • Marcos Antônio (São Paulo)
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  • Matheus Pereira (Cruzeiro)
  • Kaio Jorge (Cruzeiro)
  • Gabriel Brazão (Santos)
  • Neymar (Santos)

Jean Lucas já defendeu a Seleção

O meia, inclusive, já vestiu as cores da Amarelinha quando jogou pela Seleção Olímpica em 2019. Ele entrou em campo em amistoso contra o Chile, no Pacaembu. O Brasil venceu aquele jogo preparatório para o Pré-Olímpico por 3 a 1. Ele, no entanto, não esteve na lista final do técnico André Jardine para os Jogos.

— Realmente, tem sido um ano muito especial pra mim. Fiquei muito feliz de atingir mais essa etapa, sou grato à minha família e a Deus, por tudo que vem fazendo na minha vida. É uma sensação indescritível. Todo garoto que começa a jogar futebol tem o sonho de jogar na seleção brasileira. Comigo nunca foi diferente — disse o atleta à época, quando ainda defendia as cores do Lyon (FRA).

Agora, aos 27 anos, ele é um dos 50 nomes dessa lista larga do técnico Carlo Ancelotti, que será reduzida para 23 jogadores.

O Brasil se apresenta no dia 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis. A equipe enfrenta o Chile, no Maracanã, dia 4 de setembro, e depois encara a Bolívia, em El Alto, no dia 9, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

