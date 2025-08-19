Imprensa europeia destaca atacante como possível nome de Seleção Brasileira: ‘Fenômeno’
Brsileiro vive bom momento na Premier League
O último camisa 9 da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo, Richalirson começou a temporada de 2025/26 com o pé direito. Diante do Burnley, pela primeira rodada da Premier League de 2025/26, o atacante do Tottenham balançou as redes duas vezes e ajudou na construção da jogada do último gol, que fechou a conta em 3 a 0 em Londres. O desempenho desperta questionamentos da imprensa internacional especializada sobre seu possível retorno à Amarelinha.
O jornal "As", da Espanha, publicou um panorama da trajetória de Richarlison no futebol europeu. O texto tem início na fase mais difícil da carreira do atacante, vivida nas temporadas que se seguiram à Copa do Mundo. Nesse período, Richarlison enfrentou lesões frequentes e perdeu espaço no time titular do Tottenham. Foi também nessa época que passou a tratar publicamente de questões relacionadas à saúde mental.
Na sequência, o veículo destaca a relação entre Carlo Ancelotti e Richarlison durante o período em que trabalharam juntos no Everton, da Inglaterra, entre 2019 e 2021. Sob o comando do treinador italiano, o brasileiro protagonizou um dos momentos mais altos de sua carreira no futebol inglês.
Veja a repercussão do jornal "As" sobre Richarlison 📰
Tradução: 'O Fenômeno' Richarlison (título). O Pombo" está de volta. Depois de passar por um momento difícil, o brasileiro está se mostrando em plena forma. Seu objetivo é voltar a uma Copa do Mundo com o Brasil de Ancelotti (subtítulo).
— Lesões marcaram sua carreira desde a Copa do Mundo de 2022, no Catar . Ele sofreu com uma ausência após a outra, sem saber exatamente o que estava acontecendo com seu corpo. Sofria em silêncio com dores crônicas que, combinadas com a falta de treinamento de pré-temporada antes das competições, se tornaram insuportáveis.
— O italiano (Ancelotti) foi seu maior apoiador durante sua passagem pelo Everton, o que o catapultou para a fama. O próprio técnico garantiu sua contratação durante sua segunda passagem pelo Real Madrid , no mesmo verão em que assinou com o Tottenham. Seu nome é considerado um dos principais candidatos para a próxima seleção e até mesmo para a Copa do Mundo de 2026, no México, Estados Unidos e Canadá , seu maior sonho.
