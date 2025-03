Ronaldo Fenômeno retira candidatura à presidência da CBF

Ronaldo Fenômeno anunciou, na manhã desta quarta-feira (12), a retirada de sua candidatura para presidir a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Através de suas redes sociais, o três vezes melhor do mundo disse ter deixado de lado as intenções na cadeira principal da entidade máxima do futebol brasileiro.

Em dezembro de 2024, Ronaldo havia declarado ter um planejamento para assumir a confederação, tendo como um de seus objetivos a contratação de Pep Guardiola, do Manchester City, para o comando da Seleção Brasileira, cargo atualmente ocupado por Dorival Júnior. O ex-Cruzeiro e Corinthians já havia aberto conversas com presidentes da Fifa e da Conmebol para caminhar em sua candidatura.

Na declaração, Ronaldo relatou ter procurado contato com responsáveis das federações estaduais, mas 23 das 27 deram apoio à gestão atual de Ednaldo Rodrigues. O mandatário, que presidiu a CBF de forma interina em 2021, foi eleito de forma fixa no ano seguinte, se tornando o primeiro negro e nordestino a ocupar o cargo; suspeitas de irregularidade levaram à deposição em dezembro de 2023, mas um acordo com dirigentes no STF o garantiu no cargo através de uma liminar até 2026.

As questões a serem resolvidas pelo Fenômeno também não facilitaram o caminho. Além de necessitar do apoio de pelo menos quatro federações e quatro clubes das séries A ou B, era preciso vender o Real Valladolid, clube que tem o ex-atacante como dono. O processo de transação já estava em andamento, a fim de não haver conflito de interesses com os negócios da CBF.

📃 Ronaldo desiste da CBF: leia a nota na íntegra

"Depois de declarar publicamente o meu desejo de me candidatar à presidência da CBF no próximo pleito, retiro aqui, oficialmente, a minha intenção. Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião.

Conforme já havia dito, os meus primeiros passos seriam na direção de dar voz e espaço aos clubes, bem como escutar as federações em prol de melhorias nas competições e desenvolvimento do esporte em seus estados. A mudança necessária viria desse alinhamento estratégico, com a força da visão compartilhada.

No entanto, no meu primeiro contato com as 27 filiadas, encontrei 23 portas fechadas. As federações se recusaram a me receber em suas casas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Não pude apresentar meu projeto, levar minhas ideias e ouvi-las como gostaria. Não houve qualquer abertura para o diálogo.

O estatuto concede às federações o voto de maior peso e, portanto, fica claro que não há como concorrer. A maior parte das lideranças estaduais apoia o presidente em exercício, é direito deles e eu respeito, independentemente das minhas convicções.

Agradeço a todos que demonstraram interesse na minha iniciativa e sigo acreditando que o caminho para a evolução do futebol brasileiro é, antes de mais nada, o diálogo, a transparência e a união."

As eleições para definir o novo presidente da CBF ainda não tem data para acontecer. Com a desistência de Ronaldo, Ednaldo Rodrigues é o único candidato até o momento; como o mandato expira em março do próximo ano, a janela de um ano para a convocação do pleito presidencial já está válida.