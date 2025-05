Justiça adia audiência de Coronel Nunes no caso de suposta fraude em assinatura

A Justiça do Rio adiou, ainda sem nova data, a audiência que estava marcada para a tarde desta segunda-feira (12) com o coronel Antônio Carlos Nunes, ex-presidente da CBF. Nunes havia sido convocado para uma oitiva a fim de esclarecer suposta fraude de sua assinatura no documento que pôs fim à ação que contestava a eleição de Ednaldo Rodrigues à presidência da CBF, em 2022.

O adiamento da oitiva foi feito a pedido da família do Coronel Nunes, que informou à Justiça que o ex-cartola “não está bem” e que foi transferido nesta segunda-feira a um hospital particular, em São Paulo, para uma avaliação clínica.

O coronel Nunes tem 86 anos e enfrenta problemas de saúde já há alguns anos. A denúncia de suposta fraude em uma assinatura, inclusive, usa a condição clínica do coronel como contexto.

Audiência com coronel Nunes foi determinada na sexta (9)

O pedido de audiência havia sido feito pelo desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), após determinação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal.

"Para que este julgador forme de maneira definitiva sua convicção, e em respeito ao sagrado princípio do contraditório, é indispensável a utilização do disposto no artigo 481 do CPC — audiência de inspeção judicial (pessoal) —, instrumento comum nas Varas de Família e Órfãos e Sucessões", diz trecho da decisão de Zéfiro, publicada na sexta-feira (9). Na ocasião, ele havia autorizado que a oitiva acontecesse por videoconferência.

Nesta segunda-feira (12), após ser informado por representantes do Coronel Nunes de que ele não poderia comparecer à audiência, o desembargador emitiu um despacho declarando que "a audiência marcada para as 14 hrs da data de hoje (segunda) perdeu objeto".