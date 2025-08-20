O Fluminense venceu o América de Cali por 2 a 0 nesta terça-feira (19), no Maracanã, garantindo vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana, com 4 a 1 no placar agregado. Os gols foram marcados por Serna e Martinelli.

O goleiro Fábio, que se tornou o jogador com mais partidas na história do futebol brasileiro, com 1.391 jogos, foi homenageado pelo Fluminense antes da partida e falou com a imprensa sobre a importância desse momento e seu sonho de voltar vestir a camisa da Seleção Brasileira.

- A Seleção nunca foi responsabilidade totalmente minha. Eu fiz por onde ao longo desses anos para ser merecedor de vestir aquela camisa e ter destaque. Mas ir para a Seleção, ser convocado, já são fatores que dependem do treinador. Eu tenho paz por isso, porque fiz o meu melhor e me dediquei - afirmou Fábio.

Além disso, o goleiro refletiu sobre sua trajetória no futebol, lembrando conquistas que ficaram pendentes em outros clubes e a importância de vivenciar cada jogo com dedicação. Ele destacou que, mesmo após tantos anos de carreira, continua focado no Fluminense e na preparação diária para dar o melhor em campo, valorizando cada momento e cada partida como única. Fábio disse ainda que, apesar das oportunidades na Seleção não terem acontecido da forma que imaginava, seu compromisso com a equipe e com o desempenho pessoal permanece total.

O que vem por aí para o Fluminense?

Agora o Fluminense aguarda o vencedor entre Lanús e Central Córdoba para conhecer seu adversário nas quartas de final da Sul-Americana. Antes disso, o Tricolor volta a campo pelo Brasileirão neste sábado (23), contra o Red Bull Bragantino, às 16h, em Bragança Paulista.