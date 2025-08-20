O Fluminense venceu o América de Cali por 2 a 0 nesta terça-feira (19), no Maracanã, garantindo vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana, com 4 a 1 no placar agregado. Os gols foram marcados por Serna e Martinelli.

Após a partida, o volante Martinelli falou com a imprensa na zona mista sobre a relação com Renato Gaúcho e a projeção de um futuro na Seleção Brasileira e na Europa.

- O Renato é um grande treinador, direto ele tá falando nos treinamentos: 'chega na área, pisa na área, o volante que pisa na área faz gol, é mais reconhecido ainda'. Então eu tô muito feliz. Ele sempre fala 'pode ir', sempre tem um volante mais por trás, te dando liberdade. É um cara que deixa a gente bem à vontade dentro do campo. Sobre a Seleção é… acho que é o maior sonho de todo jogador, né? A gente trabalha e deixa pro Ancelotti decidir, que é um grande treinador e vai fazer um grande trabalho com a Seleção Brasileira - disse Martinelli.

Momentos antes, na coletiva, o técnico Renato Gaúcho elogiou o desempenho do jogador e reforçou a importância de Martinelli evoluir na finalização, sempre pisando na área para se tornar ainda mais decisivo:

- Martinelli vem se destacando sem dúvida alguma aqui no Fluminense. É um jogador que me agrada bastante. É um jogador que eu converso bastante, dando muitos conselhos desde a minha chegada. Um dos pedidos que faço é para ele pisar na área. Ele tem qualidade para isso, e toda vez que pisa, faz gol. Ele não é só um jogador de marcação e distribuição, tem que chegar para finalizar também. É importante sem dúvida alguma. Agora, com todo respeito ao Ancelotti e ao Martinelli, eu cuido do meu grupo aqui - afirmou Renato.

O que vem por aí para o Fluminense?

Agora o Fluminense aguarda o vencedor entre Lanús e Central Córdoba para conhecer seu adversário nas quartas de final da Sul-Americana. Antes disso, o Tricolor volta a campo pelo Brasileirão neste sábado (23), contra o Red Bull Bragantino, às 16h, em Bragança Paulista.