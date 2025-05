Samir Xaud registra candidatura única e será presidente da CBF

O médico Samir Xaud confirmou, em entrevista ao Charla Podcast, que conseguiu protocolar sua candidatura à presidência da CBF. Com o apoio de 25 federações estaduais e 10 clubes, ele será candidato único.

A articulação em torno de Samir Xaud ganhou corpo e deixou sem espaço qualquer possibilidade real de oposição. Reinaldo Carneiro Bastos, embora tenha reunido o apoio de cerca de 30 clubes, esbarrou na exigência estatutária: não alcançou o mínimo de oito federações para registrar uma candidatura. São Paulo e Mato Grosso foram as únicas que não aderiram ao movimento pró-Xaud.

- Conseguimos protocolar nossa chapa. Estávamos numa disputa com o presidente Reinaldo, da Federação Paulista de Futebol (FPF), um cara sensacional, que tem uma articulação muito boa com os clubes. Mas conseguimos protocolar uma chapa com 25 federações e 10 clubes. Isso inviabiliza a inscrição de qualquer outra chapa. Então, ainda como candidato, mas um candidato único. Agora é esperar o processo eleitoral, os trâmites ocorrerem e, no domingo, ter a eleição e, a partir de segunda-feira, estar na CBF e começar o nosso trabalho. Trabalho de renovação, muita mudança - disse Samir.

O Lance! apurou que, junto com Samir, os vice-presidentes são: Ricardo Gluck Paul (Federação Paraense de Futebol), José Vanildo (Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol — FNF), Ednailson Rozenha (Federação Amazonense de Futebol), Michelle Ramalho (Federação Paraibana de Futebol), Fernando Sarney (Comitê Executivo da Fifa), Rubens Angelotti (Federação Catarinense de Futebol), Flavio Zveiter e Gustavo Dias Henrique.

Quem é Samir Xaud?

Nascido em Boa Vista, capital de Roraima, Samir de Araújo Xaud, de 41 anos, é médico infectologista e especialista em medicina esportiva. Ele também atua como empresário e dirigente esportivo.

Samir foi eleito, no início de 2024, presidente da Federação Roraimense de Futebol (FRF), em um processo que marca uma transição histórica: substituirá o pai, Zeca Xaud, que ocupa o cargo desde a década de 1980 e encerrará seu mandato em 2026, após quatro décadas à frente da entidade.

Samir Xaud divide a rotina entre a medicina, a gestão esportiva e os negócios. É proprietário de um centro de treinamento em Boa Vista voltado para práticas de saúde, bem-estar e atividades físicas. A experiência na área médica também inclui atuação como diretor do Hospital Geral de Roraima, um dos maiores do estado, além de consultório na área de infectologia.

Samir Xaud (Foto: Reprodução/ Instagram)

A trajetória no futebol é marcada por herança e ambição. A eleição para a presidência da FRF, realizada com a participação ativa do pai, simbolizou a continuidade de uma linhagem de influência no futebol roraimense. Embora só assuma o cargo oficialmente em 2027, Samir já articula sua presença nos bastidores do futebol nacional, tendo recebido apoio de ao menos 19 entidades que manifestaram publicamente sua adesão a um projeto de estabilidade e reformulação da CBF. O manifesto foi publicado na noite de quinta-feira, horas após Ednaldo Rodrigues ser destituído do cargo de presidente da CBF.

A busca pela presidência da CBF não é a primeira incursão de Samir na esfera pública. O médico já tentou duas vezes ingressar na política. Em 2018, foi candidato a deputado estadual pelo Partido Verde e obteve 2.069 votos. Quatro anos depois, em 2022, disputou uma vaga na Câmara dos Deputados pelo MDB e somou 4.816 votos, tornando-se o primeiro suplente da sigla em Roraima. Embora não tenha sido eleito, a votação expressiva reforçou sua visibilidade e ampliou os contatos políticos ao nível nacional.

Samir representa um perfil diferente do que tradicionalmente domina os bastidores do futebol brasileiro. Jovem em relação aos principais dirigentes do país, ele tem buscado projetar uma imagem de renovação e modernidade. Em um cenário marcado por disputas judiciais, polarizações políticas e questionamentos sobre transparência na CBF, o dirigente roraimense surge como uma figura que defende maior equilíbrio institucional, reorganização interna e valorização das federações menores.