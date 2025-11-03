O Bahia conquistou uma vitória importante neste domingo ao bater o Bragantino, de virada, por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, resultado que mantém a equipe firme na briga por vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Em campo, dois titulares no time de Rogério Ceni tinham uma motivação a mais diante da proximidade da convocação de Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da seleção brasileira.

O volante Jean Lucas e o lateral-esquerdo Luciano Juba são dois dos principais destaques do Bahia nesta temporada e conseguem manter uma regularidade ao longo dos jogos, não à toa são titulares absolutos do time e já chamaram a atenção da comissão técnica de Ancelotti. De acordo com informações inicialmente divulgadas pelo site "ge", a dupla está na pré-lista do Brasil.

A última impressão que eles deixaram antes da convocação para os amistosos contra Senegal e Tunísia foi na tarde deste domingo, contra o Bragantino, e o técnico Rogério Ceni avaliou o desempenho de cada um.

— Acho que Juba fez uma boa partida hoje por dentro. Jean Lucas é fundamental para gente, mas acho que não fez um jogo tão bom com a bola. Fico feliz que eles estejam na pré-lista, vi isso por notícia. Espero que o Bahia possa colocar cada vez mais jogadores lá — apontou Ceni.

Destaques do Bahia sonham com Seleção

Luciano Juba e Jean Lucas em ação pelo Bahia (Fotos: Rafael Rodrigues e Letícia Martins / EC Bahia)

O desempenho de Jean Lucas, inclusive, já foi reconhecido na penúltima convocação, quando ele esteve na lista do técnico italiano para as duas últimas rodadas das Eliminatórias, contra Chile e Bolívia. O volante chegou a jogar contra a equipe boliviana na derrota do Brasil por 1 a 0 em El Alto, quando entrou em campo aos 27 minutos do segundo tempo.

Jean foi o primeiro jogador do Bahia convocado para a Seleção desde 1991, quando o meia Luis Henrique vestiu a camisa amarelinha para representar o país na Copa América e em amistosos daquele ano.

Além de querer repetir a dose, Jean Lucas pode ver o companheiro Luciano Juba vestir a Amarelinha pela primeira vez. O lateral, inclusive, deu show na presença de Ancelotti em vitória contra o Santos, no final de agosto, quando marcou um golaço e viu a torcida implorar ao técnico italiano pelo seu nome na Seleção.

Na última convocação para amistosos contra Coreia do Sul e Japão, os laterais-esquerdos selecionados foram Carlos Augusto (Inter de Milão), Douglas Santos (Zenit) e Caio Henrique (Mônaco). Já para a posição de volante, foram chamados Bruno Guimarães (Newcastle), André (Wolverhampton), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton) e Joelinton (Newcastle).

O Brasil entra em campo às 13h do dia 15 de novembro (horário de Brasília), um sábado, quando enfrenta a seleção de Senegal, em Londres. Já no dia 18, às 16h30, a equipe de Ancelotti joga contra a Tunísia em Lille, na França.