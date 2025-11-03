O lateral-esquerdo Luciano Juba foi uma das novidades da convocação de Carlo Ancelotti, na tarde desta segunda-feira, para os amistosos da seleção brasileira contra Senegal e Tunísia. Um jogador forjado no futebol nordestino e talvez desconhecido para alguns amantes de futebol, mas que provou merecer essa chance com a Amarelinha mais cobiçada do mundo.

O treinador Carlo Ancelotti, inclusive, justificou a escolha pelo atleta durante a entrevista coletiva logo depois da convocação e destacou o perfil técnico de Luciano Juba.

— Ele tem um perfil técnico muito importante, deu uma assitência muito boa pelo Bahia ontem [domingo]. Um jogador que também pode jogar por dentro como lateral-esquerdo. Um atleta que está muito bem no Bahia. Creio que além da avaliação que fizemos com os laterais Douglas Santos e Caio Henrique, ele [Juba], merece que a gente faça uma avaliação sobre ele — afirmou o italiano.

A assistência citada pelo treinador foi aos 29 minutos do segundo tempo da partida contra o Bragantino, no último domingo, na Arena Fonte Nova. Juba fez um cruzamento na medida e encontrou Willian José bem posicionado na área para cabecear e empatar o jogo. Logo depois, o mesmo Willian José marcou o segundo e selou a virada tricolor.

Só nesta temporada, Luciano Juba tem oito assistências e seis gols em 56 jogos com a camisa do Bahia.

Trajetória de Luciano Juba

Juba começou sua trajetória com a camisa do Serra Talhada, de Pernambuco, clube que leva o nome da sua cidade natal. Formado na base do Sport, ele teve uma rápida passagem pelo Confiança antes de voltar para o Leão da Ilha e se projetar para o mundo.

Luciano Juba chamou a atenção do Brasil em 2022 e 2023, quando acumulou números impressionantes como um meia mais ofensivo, mesmo sendo lateral de origem. O Sport ficou preso na Série B durante esses dois anos, mas isso não desanimou Juba. Na primeira temporada, foram dez gols e nove assistências em 57 jogos, enquanto em 2023 ele balançou as redes 20 vezes e deu 18 passes para gol.

Tamanho destaque arregalou os olhos do Bahia, que nem esperou o fim de 2023 para trazer o jogador. Desde então, ele se encontrou na lateral-esquerda sob o comando de Rogério Ceni e virou peça indispensável no esquema tricolor, sem deixar de lado o estilo ofensivo para fazer gols ou e colocar companheiros em boas condições.

Com seis gols e oito assistências em 56 jogos, Juba está perto de bater seu recorde de partidas em um único ano. Faltam sete para desbancar a temporada passada. O lateral, inclusive, deu show na presença de Ancelotti em vitória contra o Santos, no final de agosto, quando marcou um golaço e viu a torcida implorar ao técnico italiano pelo seu nome na Seleção. Pelo visto, o apelo funcionou.